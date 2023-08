12 év börtönbüntetést kaphat a svájci farkast kilövő kisfiú apja

Ahogyan arról már a Metropol is beszámolt, az egész világot felháborította az eset, amikor valaki kilőtte a svájci farkast Borsodban. A farkas nagyon hosszú utat tett meg, és Európa szerte milliók követték figyelemmel az útját. Magyarországon is szinte minden nap benne volt a hírekben, éppen ezért nagyon szégyenteljes volt, hogy hazánkban ölték meg.

Fiatal és ártalmatlan példány volt a svájci farkas

A farkast bizonyosan agyonlőtték. A KR Nemzeti Nyomozó Iroda büntető eljárást indított, bennfentesek pedig elárulták, hogy a jeladónak köszönhetően rájöttek, mi történt a tetemmel. Egy ideig száz kilométer per óra fölötti sebességgel haladt az autóúton, ebből pedig arra következtethetünk, hogy a tetemet autóba tették, hogy elvigyék a helyszínről. A jeladatok alapján a hatóság emberei csakhamar rá is találtak az állatra: Hidasnémeti közelében a Hernád folyóba dobták a tetemet.

Hosszú ideig találgattak, hogy ki ölhette meg valójában a farkast, ahhoz azonban nem fért kétség, hogy egy profi vadász lehetett az elkövető. Néhány napja jött a hír, miszerint két férfit őrizetbe vettek az állat levadászásával kapcsolatban, azóta pedig a Bors megtudta, hogy egy kilencéves kisfiú lőtte le a farkast.

A kisfiú apja vadász, és azt szerette volna, hogy a fia is tanuljon meg lőni. Ezért elküldte az egyik vadász barátjával az erdőbe, hogy tanuljon, és még a puskáját is nekiadta. A kisfiú állítólag mozgást hallott egy bokorban, vakon lőtt, így találta el az állatot. A TEK letartóztatta az apát és a vadászt, most pedig Miskolcon zajlanak a tárgyalások.

A Tények közben megtudta, hogy komoly vádakkal néznek szembe a vadászok. Bizonyítás esetén a két férfi természetkárosítás és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt viseli a szigorú következményeket. Egyikük esetében lőfegyverrel való visszaélés és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette is megállapítható. Mindezek miatt a fiú apja akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.