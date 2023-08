"Anyuci már angyal lett ": öt kisgyereke mellett özvegyült meg a nagytőkei édesapa

Öt gyermek mellett sosem könnyű az élet. Segíteni kell őket a tanulásban, programokat kell szervezni, megfelelő nevelést kell biztosítani nekik, emellett anyagilag sem apró tétel egy ekkora fős családot eltartani. Egyszóval egy ekkora családba kell egy olyan asszony, aki rátermetten vezeti a háztartást. Szabó János családja eddig boldog és idilli volt, nemrégiben azonban egy szörnyű tragédia rázta meg mindennapi életüket.

Szörnyű tragédia történt Nagytőkén. Szabó János öt gyermek mellett özvegyült meg, amikor ugyanis fiatal, 37 éves felesége elhunyt. A gyerekek még nagyon kicsik: a legidősebb 14 éves, a legkisebb pedig ötéves. Az apának eddig is plusz munkákat kellett vállalnia a teljes állása mellett, hogy ki tudjanak jönni anyagilag, de mióta a háztartást is neki kell vezetni és egyedül kell nevelnie a gyerekeket, nagyon nehéz helyzetbe kerültek.

A feleségem nemrég egy barátnőjével bement Szentesre, és miután hazajöttek, az autóból kiszállva összeesett. Összeomlott a keringése. A szomszédunk és a fia azonnal mentőt hívtak, amíg kiértek, ők próbálták újraéleszteni. 40 percig küzdöttek a feleségemért, mire helyreállt a keringése

- idézte fel a Délmagyarnak a szörnyű pillanatot János.

Kitti azonnal intenzív osztályra került, ahol mindent megtettek azért, hogy felépüljön, de már akkor közölték a családdal, hogy nem sok esélye van a gyógyulásra. A férj ennek ellenére bizakodott, és várta, hogy kijöjjön szerelme. Kitti a kórházban töltötte be a 37. életévét eszméletlenül fekve, hamarosan pedig hirtelen megállt a szíve, és többé már nem foghatták meg a kezét.

Anyuci már angyal lett és a mennyből vigyáz ránk. Így próbáltam elmagyarázni a kicsiknek, hogy mi történt

– mondta el az összetört édesapa. Kittivel idén tavasszal ünnepelték a 14. házassági évfordulójukat. Igazi nagy szerelem volt az övék, amiből öt gyerek született.

Próbálok mindent megtenni, hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek, de az, amit ő jelentett a számunkra, az pótolhatatlan. Hatalmas ürességet érzünk a házunkban. Rajongva imádta a gyerekeket, az egész világgal szembeszállt volna értük. Kitti nagyszerű ember volt, a személyisége beragyogta a házat. Úgy érzem, napról napra nehezebb, egyre több emlék, egyre több gondolat jut eszembe

– beszélt érzéseiről az édesapa.

Anyagi segítségre szorulnak

Öt gyermek megfelelő nevelése és eltartása anyagilag roppant megterhelő feladat. Az apa eddig is plusz munkákat vállalt, most azonban ettől a lehetőségtől elesett, hiszen otthon is egyedül kell helyt állnia.

Eddig sem volt könnyű az életünk, de innentől kezdve nagyon nehéz lesz. Túlóráztam, plusz munkákat vállaltam, hogy kijöjjünk, de mostantól ezt már nem tudom megtenni

– összegzett Szabó János.

A tragédia hírére a barátok, rokonok mellett a Fatima Ház Alapítvány is melléjük állt, tartós élelmiszert, illetve pénzbeli támogatást is gyűjtöttek, de a nagytőkei önkormányzat is gyűjtést indított a családért.

Csak a gyerekek jövője lebeg a szemem előtt, a tőlem telhető legtöbbet megteszem értük. Néha-néha már ők is elmosolyodnak, tudnak nevetni – ez ad nekem erőt és reményt, hogy kiegyensúlyozott életet tudjak nekik biztosítani

– tette hozzá az apa.