Horgászattal és közös palacsintasütéssel kedveskedett Áder János és a felesége a Covid-árváknak

Öt napon keresztül színes programokkal várták a Covid-árvákat a Regőczi Alapítvány táborában: denevér-les, madarászás, csillagászat, íjászat, vadászkutya-bemutató, kézműveskedés, és kirándulás is volt a repertoárban. A tábor igazi meglepetése volt, amikor az alapítvány létrehozói, Áder János volt köztársasági elnök, és felesége Herczeg Anita is meglátogatták a gyerekeket, sőt, ők is különleges programokkal készültek a számukra.

Áder János, felesége, Herczegh Anita és a táborozó gyerekek Fotó: Markovics Gábor

Míg a volt köztársasági elnök horgászni tanította a gyerekeket, felesége palacsintát sütött az éhes szájaknak.

Az anyagi segítség, támogatás az az egyik, ami nagyon fontos, talán a legfontosabb a családok életében, de talán ugyanilyen fontos, hogy a gyerekek élményeket szerezzenek, kikapcsolódjanak. Sőt, itt a sorstársaikkal is találkozhatnak, együtt nyaralnak.

– mondta el lapunknak Herczegh Anita, aki azt is hozzátette, hogy számukra is egy hatalmas élmény találkozni a gyerekekkel.

A gyerekek a palacsintasütésből is kivették a részüket Fotó: Markovics Gábor

Mint azt legtöbben már tudják, Áder János egyik közkedvelt hobbija a horgászat, aminek rejtelmeibe a táborozókat is örömmel beavatta.

Megtanítottam nekik, hogy hogyan kell az úszót föltenni, hogyan kell az úszót beállítani, az ólmozás hogy néz ki és legfőképpen a horogkötést, ami nem volt olyan egyszerű. Mint kiderült nekem olyan természetesnek tűnik a mozdulat, ő nekik azért nehezen állt rá a kezük, de azért a végén sikerült.

– mesélte büszkén a volt köztársasági elnök.

Nagyon sok új praktikát tanultak az ifjú táborozók Fotó: Markovics Gábor

A sorstársak találkozása szerencsére nem a családi tragédia okozta szomorúságot hozta elő a gyerekekből. Láthatóan új barátságok születtek nagyon rövid idő alatt, nagyon jól érzik magukat a gyerekek és rengeteg új élménnyel térhetnek majd haza.

Az alapítvány megpróbálja az elveszett szülő miatti vagyoni jövedelemvesztést valamilyen szinten pótolni, de a szülői szeretetet lehetetlen pótolni. Ezek az alkalmak sem tudják egy szülő szeretetét visszaadni, de így legalább sorstársak között érezhetik, hogy nincsenek egyedül, nem maradtak magukra. Mi itt vagyunk és segítünk nekik, ahogy tudunk.

– részletezte Áder János.

Benedek születésnapját is a táborban ünnepelte, Áder Jánostól egy pecabotot kapott ajándékba Fotó: Markovics Gábor

A tábor lakói még egy születésnapot is megünnepeltek, ugyanis egyik barátjuk aznap ünnepelte, hogy betöltötte a 10. életévét. Természetesen nem maradhatott ki a torta és az ünneplés sem. Még maga Áder János is meglepte a születésnapost.

Fiatalember, azt mondták, hogy te szívesen horgásznál később is. Születésnapodra, fogadd szeretettel. Isten éltessen!

– adta át ajándékát a volt államfő, ami egy vadonatúj pecabotot takart.

A táborban denevér-les, madarászás, csillagászat, íjászat, vadászkutya-bemutató, kézműveskedés, kirándulás és még számtalan érdekes program vár a gyerekekre a következő napokban.