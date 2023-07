Félmilliárdos hazugságspirál: Karácsony Gergely tényleg 506 milliót gyűjtött össze az utcán? –Videó!

Nagyon gazdagok lehetnek Karácsony Gergely "szavazói", akik a főpolgármester állítása szerint, 506 millió forintnak megfelelő fontot és eurót adományoztak készpénzben kampányára, "mikroadományként"! "Ezek az adományok az én kampányomra érkeztek"– ismerte el a főpolgármester, aki azt állítja, a miniszterelnök-jelölti kampányára létrehozott Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesületnek onnan lett ennyi pénze, hogy zárt dobozokban az utcán meg rendezvényeken gyűjtötte azt össze. Most tekintsünk el attól, hogy ilyen adománygyűjtő dobozt nemigen láttunk a kampányban - de ki hiszi el, hogy fontban meg euróban adtak össze az utcán 506 millió forintnak megfelelő összeget?

A kikerült jelentés egyértelmű és gyanús részleteket tartalmaz Karácsony Gergely kampányáról

A főpolgármester története azzal folytatódik, hogy miután a szimpatizánsok bedobták a dobozba a pénzt, a "mikroadományokkal" Perjés Gábor pénzügyi szakember, a 99 mozgalom elnöke bevonult a bankba, hogy a szép summát befizesse a számlára. Karácsony szerint Perjés csupaszív ember, feltételezzük, csakis ezért vállalta ezt a jószolgálati feladatot. A titkosszolgálati jelentés szerint 19 alkalommal tett pénzt a számlára valutában és a legnagyobb összegű befizetés egyszerre majdnem 70 millió forint volt!

Ilyen dobozban gyűjtötték a "mikroadományokat"? Hiszi a piszi! Fotó:Illusztráció

Azt már tudtuk, hogy a titkosszolgálat 4 milliárd forintnyi külföldről guruló dollárt talált a baloldal kampánya mögött. Azt, hogy a miniszterelnöki poszt után ácsingózó Karácsony Gergely mennyiből kampányolt, először Márki-Zay Péter kotyogta el 2021-ben.

Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból ért el 27 százalékos eredményt

–mondta akkor Márki-Zay. A főpolgármester azóta, azaz két éve tagad, sőt nyilatkozataiban elképzelhetetlennek tartott ekkora összeget. A titkosszolgálati jelentés azonban feketén-fehéren bizonyítja, bizony annyi az annyi! Sőt kiderült az is, hogy a "mikroadományok" jelentős része, több mint 380 millió forint angol fontban és euróban érkezett "az utcára kihelyezett dobozokba". Lehet, hogy azért oda, mert így a pénz forrása nyomon követhetetlen... Az is érdekes, hogy a titkosszolgálati jelentés szerint a nevezett 506 millió forint 95 százalékát a mozgalom a Bajnai-féle DataAdat-hoz utalta. Volna itt több kérdés is, amelyre Karácsony Gergelynek előbb vagy utóbb végre felelnie kell...