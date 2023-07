12 éves születésnapost fogadott a honvédelmi miniszter a budai Várban

Szalay-Bobrovniczky Kristóf is felköszöntötte a 12 éves Felföldi Kristófot születésnapján. Magyarország honvédelmi minisztere a budai Várban fogadta a katonák iránt lelkesen érdeklődő fiatalt.

Fotó: HMZrinyi.hu

A honvédelmi tárcavezető egy kötetlen beszélgetés során jókívánságai mellett ajándékcsomaggal is meglepte az ifjú Kristófot. A Várban tett látogatással azonban korántsem ért véget a terepmintás születésnapi ünneplés, hiszen Felföldi Kristóf arra is lehetőséget kapott, hogy megtekintse a Bálna Honvédelmi Központban berendezett „175 éves a Magyar Honvédség” elnevezésű interaktív tárlatot.

„Kristóffal nem csak a keresztnevünk azonos – mindketten katonacsaládból származunk. Szinte minden felmenője katonaként szolgálta hazánkat. Már most eldöntötte, hogy felnőttként ő is az lesz, és a magyar emberek védelmére tesz esküt. Örülök, hogy teljesíthettük születésnapi kívánságát, és megmutathattam neki a minisztériumot. Isten éltessen sokáig, Kristóf!”

– írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere, aki egy közös videót is megosztott.

A kiállítás kínálta izgalmak közül Kristóf számára – saját bevallása szerint – az airsoft lövészet tetszett a legjobban, ahol a Magyar Honvédségben rendszeresített fegyverek hű másait is kipróbálhatta. A tárlat megtekintését követően Kristóf – látogatásának tanúbizonyságaként – lepecsételtette Kajla útlevelét, amire immáron a Bálna Honvédelmi Központban is van lehetőség.

Fotó: HMZrinyi.hu

A nap kapcsán elmesélte: egy hónappal ezelőtt vetette fel azt a gondolatot, hogy milyen jó lenne megnézni a Honvédelmi Minisztériumot és kicsit jobban megismerni a katonák életét. Hozzátette, időközben ő már el is felejtette a dolgot, édesanyja azonban minden követ megmozgatott, hogy kisfia álma valóra válhasson.

Fotó: HMZrinyi.hu

Kérdésünkre Kristóf elárulta, hogy ejtőernyős felderítő szeretne lenni. Ezen elhatározása annyira szilárd, hogy már most tudja, a pályaválasztás idején majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre fog jelentkezni, hogy katonatiszti pályát járhasson be.

A nap zárásaként a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumának számos érdekes pontján is megfordulhatott, így például a diplomáciai látogatásoknak helyet adó Manfred Wörner teremben is.

Fotó: HMZrinyi.hu

Felföldi Kristóf nagy napjáról videó is készült.