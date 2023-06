"Ne járjanak az erdőkben": komoly veszély fenyeget a népszerű túraútvonalon

A következő olvasható Tuza Gábor, Sirok polgármesterének Facebook-oldalán:

Felhívás! Almalápa és a Szabás környékén, a 24-es út Eger felőli bevezető részén medvét, medvenyomot észleltek. Ez egy információ, figyelemfelhívás, nem pánikkeltés! Kérek mindenkit, hogy most a gombaszezon kezdetén és természetesen később is, fokozott figyelemmel legyenek. Kora reggel, alkonyat környékén ne járjanak az erdőkben. Ha mégis találkoznak medvével, csendben, nem hátat fordítva az állatnak, minél előbb távolodjanak el tőle és az erdőből is jöjjenek ki és kérem értesítsenek minket is. Értesítéssel voltunk a vadásztársaság, a rendőrség és a Bükki Nemzeti Park felé. Nyugalmat, megfontoltságot kérek mindenkitől. Kérem a megosztásokat is, köszönöm.

A polgármester oldalára már kitette a veszélyjelző táblát

Tuza Gábor megerősítette a hírt

– Az egyik lakosunk viszonylag nagy területű kertje belenyúlik az erdőbe és inkább csak sövény kerítése van. Ő azt tapasztalta, hogy már pár hete a kutyái, amik eddig nyugodtan mászkáltak, nem mernek kimenni az erdőbe, vagy ha mégis, akkor több alkalommal is furcsa hangot hallatva menekültek vissza, amit eddig nem tapasztalt. Azt is hozzátette, hogy ami ürülékeket ott talált, az medvétől származhat – mesélte a polgármester.

Az oldalra egy kis térkép is kikerült

– Egy hölgy jelentette, hogy egy héttel ezelőtt szombatról vasárnapra virradó éjszaka jött haza Egerből, és a falu szélénél szaladt át előtte egy medvebocs. Erről én azt gondolom, hogy éjszaka egy megtermett borzot vagy süldő malacot is nézhet egy hozzá nem értő medvebocsnak is, de nem árt az óvatosság. A harmadik jelentést egy vadőr tette, aki tíz-tizenkét nappal ezelőtt, amikor esős idő volt, a településtől egy kilométerre levő régi hulladéklerakó hely mellett, a korábbi autónyomban látott medvenyomokat – mondta Tuza Gábor, aki szerint most már olyan az időjárás, hogy az embernek „gombaéhsége” támad, és ezért akár több kilométert is képes az erdőben keresgélni.

A Bükki Nemzeti Park munkatársai ellenőrzik a jelentéseket

– Mivel a telektulajdonos elmondása szerint a kutyák jelzése napnyugtakor és napkeltekor volt, ezért tanácsoltam, hogy ebben az időben lehetőleg ne menjenek az erdőbe. A felhívásban jelzett Almalápa és a Szabás nevű helyek a térképen nem szerepelnek, de a helyiek tudják, miről van szó. Az utóbbi a Szabás patak környéki rész. Persze az is elképzelhető, hogy ha volt is medve, az már régen továbbállt, de jobb az óvatosság. Amennyiben a Nemzeti Park munkatársai megerősítik a hírt, a veszélyjelző táblákat ki fogjuk tenni – tette hozzá Tuza Gábor.