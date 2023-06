Idegőrlő éjszakák: már aludni sem tudnak a harmadik kerületben a furcsa hangoktól

Tavaly egész nyáron ezt hallgattuk, és most is halljuk nyitott ablaknál. Más közel lakó is hallja esetleg (netán mást is idegesít)? Próbáltuk kideríteni, honnan jön a hang pontosan, de eddig nem jártunk sikerrel, az épületek verik vissza a hangot. Hátha más is hallja és tudja, hogy mi ez...