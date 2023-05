Zöldségek és gyümölcsök is lesznek a kötelező akciós termékek között

Komoly bírságot kaphat az a bolt, ahol nem lesz elég akciós áru

Az előírások megsértése 500 000 és 3 000 000 forint közötti bírságot vonhat maga után, akár egyszerre több bírság is kiszabható, és egy boltot naponta többször is ellenőrizhetnek. A kereskedő az akciózás időtartama alatt a kötelező akcióval érintett termékből köteles megfelelő mennyiséget tartani. Ha ezt nem teszi meg, akkor 10 százalékot meghaladó hiány esetén 1 millió forintos, 50 százalékot meghaladó hiány esetén 2 milliós bírságot kaphat, és akár 1 napra, de maximum fél évre be is zárhatják az üzletet. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése folyamatos lesz, a rendeletben meghatározott előírások teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság végzi.