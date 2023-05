Kötelező akciók: kiderült, mely árucikkek lesznek olcsóbbak

A szankciós infláció letörése érdekében a kormány új inflációellenes eszköz bevezetéséről döntött. Megjelent az erről szóló kormányrendelet-tervezet, amiből kiderül, kinek, mit, mikor és mennyivel kell leakciózni. A kormány a vásárlók érdekében az új intézkedéstől azt várja, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás és a spekuláció, így már a közeljövőben tovább mérséklődhet az infláció. A kormány célja továbbá, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat, a teljes foglalkoztatást, kivédje a recessziót és év végére egy számjegyűre csökkentse az inflációt – olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményében.

Árstopos termékre nem vonatkozhat az akció, de húsfélék is lesznek olcsóbban – Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks

A nagy üzletláncokra vonatkozik majd

A kormányrendelet tervezete rögzíti, hogy a kötelező akciózás a TEÁOR szerinti 4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem megjelöléssel feltüntetett tevékenységet folytató kereskedőkre vonatkozik, amiknek a 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. Ez nagyjából 300 cégre igaz, akik közösen több ezer boltot üzemeltetnek. Biztos, hogy kötelező akciók lesznek többek között a Lidlben, a SPAR-ban, a Tescóban, az Auchanban, a Pennyben, az Aldiban, a Coopban, a CBA-ban, a Prímában és a Reál üzletek jelentős részében is, összesen nagyjából 3000 üzletben.

A rendelet az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kötelező akciókat kell hogy tartsanak az olyan piaci szereplők is, mint a Kifli.hu, a Wolt Market és a hozzájuk hasonló, házhoz szállítást végző cégek, így végső soron az online rendelt élelmiszerek között is lesznek kötelezően leárazottak.

Hetente új árut kell meghirdetni

A kötelező akciózást a kereskedők 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelesek bevezetni. A kötelező akciókra heti rendszerességgel kell sort keríteni, az akciós időszak a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig tart.

Minden áruféleségből lesz akciós

20 akcióköteles termékkategóriát határoztak meg, ezek többek közt a következők: baromfihús; sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek; tej, tejföl és helyettesítői; sajt; kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs, egyéb ceráliák; friss gyümölcs; friss zöldség; készételek, fűszerek, ételízesítők. Az akció nem vonatkozhat árstopos termékekre.

Legalább 10 százalékot kell engedniük

Az érintett kiskereskedelmi üzleteknek valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal szükséges kedvezőbb áron értékesíteniük. A kereskedő az akciózás időtartama alatt az érintett termék vonatkozásában köteles abból megfelelő mennyiséget árusítani és készleten tartani – áll a közleményben.