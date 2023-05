Nincs még egy olyan férfi, mint ő volt! – megszólal a hősi halált halt magyar katona özvegye

Kis Sándor Ocsakov városát védte, amikor rakétatámadás érte a hadihajón, amin szolgált. Néhány perccel korábban telefonált a feleségének és két gyermekének, Vaszilijnak és Jaroszlavnak. Azt kérte a családjától, menjenek biztonságosabb helyre. Értük aggódott – és néhány perccel később halott volt.

Ukrajnáért adta életét a magyar fiú

Most is ugyanabban a lakásban élünk, mint annak idején Sándorral

– mondta Mária és hozzátette: az otthonukban minden a férjére emlékezteti, de ő nem akarja feledni a múltat, bármilyen fájdalmas is a férje hiánya.

Nekem így a jó, mert érzem, hogy a szerelmem velünk van. Napról napra élek, vagy inkább túlélek, de erősnek kell lennem a fiaim miatt

– magyarázta a hősi halott özvegye. Mária sokáig képtelen volt elmondani a gyerekeknek, hogy mi történt az édesapjukkal. A fiúk hónapokkal apjuk halála után is úgy tudták, hogy Sándor a fronton van, hogy Ukrajnát védje.

Sándor halálának évfordulóján kivittem a gyerekeket a temetőbe. Elmagyaráztam nekik, hogy édesapjuk a hazáért áldozta életét, és büszkének kell rá lenniük

– tette hozzá Mária. A születésnapja alkalmából sétára és cukrászdába vitte a fiait.

Boldogok voltak, amíg ki nem tört a háború

Nem tudom elfelejteni a szerelmemet és az utolsó ajándékát. Mindig romantikus volt, a születésnapom alkalmából pedig elmentünk, hogy vegyen nekem egy laptopot. Ma is azt használom. Persze mindig kaptam tőle virágot is

– emlékszik Mária, aki bármennyire is vágyik rá, hogy legyen mellette egy erős férfi, nem tudja, valaha is megtalálja-e a férje méltó utódját.

„Sándor hihetetlenül gyengéd, mégis erős és gondoskodó volt. Mindig azt éreztem mellette, hogy nem létezik hozzá hasonló. Most is ez a meggyőződésem, ezért is nagyon nehéz a helyzetem, hiszen tudom, hogy a férjem is azt akarná, hogy boldog legyek, és a gyerekek se apai minta nélkül nőjenek fel. Ugyanakkor nem tudok más férfit elképzelni az életünkben” – fejezte be a családanya.