„Adok kétmilliót, csak vond vissza a vádakat” – leszakadt a lépe, úgy megverték, mégis az erőszaktevőt védi a családja

Leszakadt a lépe, több bordája is eltört és belső vérzése volt, úgy összeverte párja a Budapesten élő Vida Andreát. A 44 éves nőt megműtötték és napokig intenzíven volt, mégis a férfi ismerősei őt zaklatják. Többen megfenyegették és zsarolták, hogy vonja vissza a feljelentését az élettársa ellen, akit az eset óta már letartóztatott a rendőrség.

Andreát napi szinten fenyegetik az erőszaktevő rokonai Fotó: olvasói

Féltékenység miatt esett a nőnek

Elsőként a Bors számolt be az erőszakról, a cikkben Andrea elmondja, hogy a párjának folyamatosan féltékenységi rohamai voltak, ami miatt agresszívvá vált.

Április másodikán történt ez a borzalom

– mesélte korábban.

Bevallom, kicsit ittunk is. Féltékenykedni kezdett, ami vitába torkollott. Ezután hirtelen nekem esett, felpofozott, megtépte a hajam és ellökött. Néhány másodpercig elveszítettem az eszméletemet, de ő nem állt le. Miközben a földön voltam, rugdosni kezdte az oldalamat.

Vasalóval törte be a fejét

Andrea arról is beszélt, hogy már korábban eljárt a párja keze.

„Az egyik alkalommal vita közben hozzám vágta a vasalót. Ez volt a legközelebb hozzá. Sikerült betörnie a fejemet, amit végül össze is kellett varrniuk az orvosoknak. Akkor még bíztam benne, hogy ez az utolsó eset, de ezután történt az, amivel sikerült majdnem megölnie…”

Össze kellett varrni a fejét Fotó: olvasói

Belehalt volna a sérüléseibe

Másnap nagyon rossz állapotban voltam. Dolgozni indultam volna, de alig bírtam mozdulni

– idézte fel szörnyű emlékét, majd az is kiderült, ha az élettársára hallgat, már halott lenne:

„A párom azt mondta, hogy feküdjek le, pihenjek csak, de tudtam, hogy el kell jutnom egy kórházba. Kiderült: annyira megvert, hogy leszakadt a lépem, belső hasi vérzésem volt és több bordám is eltört. A kórházban nem mertem elmondani senkinek, mi történt. Azt hazudtam, hogy otthon elestem és bevertem az oldalamat a fürdőkádba.”

Letartóztatták a férfit

Hiába kért bocsánatot tőle a férfi, Andrea úgy döntött, hogy inkább feljelentést tesz.

„Minden nap bejött hozzám a kórházba – folytatta. – De én egyszerűen nem bírtam tovább. Több mint 20 éve ismerjük egymást, nagyon szerettem őt, de ez így nem mehetett tovább. Az egyik alkalommal, amikor elment tőlem, írtam egy e-mailt a XX. kerületi rendőrségnek és feljelentettem. Nem sokkal később már el is fogták őt.”

Feljelentést tett az eset után Fotó: Olvasói

Megállás nélkül fenyegetik Andreát

Amióta letartóztatták a páromat, azóta egyfolytában fenyegető üzeneteket kapok a rokonaitól és az ismerőseitől

– osztotta meg a bántalmazott nő.

„Próbálok nekik higgadtan válaszolni, hiszen én nem rájuk haragszom. Volt, aki 2 milliót ajánlott, hogy visszavonjam a vádakat… Meg olyan is, aki fenyegetőzött, hogy majd megkapom a magamét… Én csak annyit kérdeznék tőlük, hogyha ők feküdtek volna az intenzíven, összevarrva, akkor is így védenék őt?! Nem fogok visszalépni, mert ha megteszem, az utánam következő nőt lehet, hogy meg is öli ez az ember.”

Életveszélyt okozó testi sértés miatt nyomoznak

Megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, nyomoznak-e az ügyben és ha igen, hol tart a nyomozás. A következő választ kaptuk: „Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kérdezett ügyben a BRFK feljelentés alapján folytat nyomozást, amelyben egy férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattunk ki gyanúsítottként és őrizetbe is vettük. Azóta a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.”