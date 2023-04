Országbérlet és vármegyebérlet: itt lehet megvenni az új bérleteket

A mobileszközökre letölthető MÁV-applikációban már korábban megkezdődött a május 1-jétől használható vármegye- és országbérlet elővételi értékesítése. Április 28-tól pedig még több helyen megvásárolható lett ez két új bérlettípus, ami májustól tovább fog bővülni.

Itt vehetsz ország- és vármegyebérletet! Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Már a pénztárakban is kaphatók az országbérletek és vármegyebérletek

Április 28., péntek óta a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban és a VOLÁNBUSZ jegypénztáraiban és autóbuszain is megvásárolhatóak az új bérlettípusok. Emellett a MÁV appon továbbra is sorban állás nélkül beszerezhetők az új bérlettípusok. Az ebben található bérletválaszték a jövőben sem szűkül: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja.

Figyelni kell, mert nem mindenhol lesznek érvényesek az új bérlettípusok

A vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, és első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem. A feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok (például a Napfény, Békés, Bakony, Göcsej és a kaposvári InterCityk) nem feláras kocsijaiban ezekkel a bérletekkel is lehet majd utazni. Nem érvényesek az újfajta bérletek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon. Ugyanakkor a helyközi, távolsági buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Budapesten viszont csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon, a városhatáron belül már szükség van a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.