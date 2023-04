Nagyszerű híreket közölt a Vatikán Ferenc pápáról

Ferenc pápa szombaton elhagyta a kórházat, ahol hörghuruttal kezelték. A 86 éves katolikus egyházfőt légzési nehézségekkel szerdán vitték be a Gemelli-klinikára. Orvosai közlése szerint az állapota gyorsan javult az alkalmazott intravénás antibiotikumkúrának köszönhetően, ezért három nap után hazatérhetett vatikáni rezidenciájára.

Fotó: Alessandra Tarantino

Távozása előtt köszönetet mondott a klinika igazgatójának, valamint az összes orvosnak és ápolónak, aki gondoskodott róla. Beszélt és imádkozott egy házaspárral, akiknek előző éjszaka ott a kórházban meghalt a lánya, valamint dedikálta egy törött karú fiú gipszkötését.

A kórház előtt egy fehér Fiat 500-as autó és kísérőkocsik vártak Ferenc pápára szombaton reggel, majd menet közben a konvoj megállt, az egyházfő kiszállt az autóból, botra támaszkodva, de önállóan járt, és üdvözölte a fogadására összegyűlt embereket, valamint nyilatkozott az újságíróknak. „Nem éreztem jól magam, de nem ijedtem meg, és még élek, láthatják!” – jelentette ki.

A Vatikán közleménye szerint Ferenc pápa jelen lesz a húsvéti nagyhét szertartásain, és személyesen szeretné felolvasni húsvétvasárnapi üzenetét, valamint elmondani az Urbi et Orbi áldást Róma városára és a világra. A virágvasárnapi misét a Vatikánban a bíborosi testület dékánhelyettese, Leonardo Sandri mutatja be, a húsvétvasárnapi szentmisét pedig Giovanni Battista Re. Nem ez az első eset, hogy a bíborosok vezetik a szertartásokat. Várhatóan a pápa magyarországi látogatását nem halasztják el, amennyiben az állapota továbbra is kielégítő marad.