Így segíti a kormány a vidéki fiatalokat

Több száz fiatal gazdálkodó gyűlt össze a héten az Ifjú Gazdák Kongresszusán Gödöllőn, hogy együtt keressenek válaszokat az őket foglalkoztató kérdésekre. A MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozatának már mind a 19 megyében van szervezete és érkeztek a határon túlról is. Papp Zsolt György, a tagozat elnöke a Ripostnak nyilatkozott arról, lesz-e generációváltás, mit jelent ma fiatal gazdálkodónak lenni.

Papp Zsolt György a kongresszuson. Fotó: Bruzák Noémi

„Ön az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Amúgy fiatal gazdálkodó”

„Örök fiatal, remélem. Szabolcsi vagyok, újfehértói kertész családban nőttem fel, és a mai napig nem hagytam fel a gazdálkodással sem.”

„Mennyien vannak az ifjú gazdák?”

„A tagozatnak több mint 1600 tagja van, már mind a 19 vármegyében megalakult. Komoly agrárszakemberek erősítik a szervezetet, olyan fiatalok, akik a mezőgazdaságból: állattenyésztésből, kertészkedésből, földművelésből, élelmiszer feldolgozásból élnek.”

„Miért volt szükség külön ifjúsági tagozatra?”

„Hogy együtt gondolkodjunk és megoldásokat keressünk azokra a speciális kihívásokra, amikkel szembe kell néznünk, a fenntarthatóságtól és környezetvédelemtől a fogyasztói szokások változásáig és a digitális kihívásokig. Közösen jobban választ tudunk adni a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre.”

A kongresszuson adták át az agrárminiszternek a földadó ellen összegyűlt aláírásokat. Fotó: Bruzák Noémi

„Mi volt a konferencia fő témája?”

„2022 november 7-én elfogadták a közös agrárpolitikai stratégiát, ami egészen 2027-ig meghatározza az agrárium, a mezőgazdaság, a vidék jövőbeli támogatásait. Nagyon sok pénz, 5300 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, amiből negyedévente ütemezetten részesedhetnek a gazdálkodók.”

„Ez a pénz nem függ attól, hogy az ország megkapja-e az Európai Uniós pénzeket?”

„Nem, ez egy elkülönített összeg, ami a vidék és az agrárium fejlesztését szolgálja a következő öt évben. Az agrárium fejlődésében jelentős szerepe van a nemzedékváltásnak, a fiatal gazdák helyzetbe hozásának, a gazdaságok modernizálásának. A kongresszuson a fiatal gazdák megismerhették a rendelkezésükre álló támogatási formákat is.”

Papp Zsolt György szerint egyre inkább vonzza a fiatalokat az agrárium

„Érdekli manapság a fiatalokat a gazdálkodás, a föld?”

„Egyre inkább, mert perspektívát, jövőképet ad és stabil megélhetést jelent vidéken. A támogatási rendszer is hozzájárul, hogy átvehessék a fiatalok a gazdaságokat és egyszerű célok mentén hozzájussanak a forrásokhoz. A kormányzat célja az, hogy vidéken is teremtsenek munkahelyeket, tisztes jövedelmet jelentsen a mezőgazdaságban, élelmiszer-feldolgozóiparban tevékenykedni. A vidéki fiatalok éppen annyi lehetőséghez jussanak, mint a városiak, ne legyen különbség. A közös agrárpolitikai stratégia komoly fejlesztéseket kínál az alapanyag-feldolgozásban is. A másik, amiért vonzza a fiatalokat ez a pálya, az a technológiai térhódítás: teret kap a precízió, a digitalizáció, az innováció és a kutatási eredmények beépítése a mindennapi munkába. Ma már komoly tudást igényel a mezőgazdasági gépek, eszközök és technológiák alkalmazása, amihez jól képzett fiatalokra van szükség az ágazatban. Ezért is van szükség a fiatalításra és a fiatalok támogatására, mivel az ő kezükben van az ágazat megújítása.”