Elképesztő sebességgel közelít a napszél, óráink lehetnek már csak az érkezésig

Az elmúlt időszakban ez lesz a második, a Földnél 20-szor nagyobb méretű óriási lyuk, mely áthasította a Nap felszínét, ezzel egy napszelet szabadítva bolygónk felé. A tudósok szerint ez akár arra is alkalmas lehet, hogy egy időre működésképtelenné tegyen egyes műholdakat.

Az első lyuk, amelyet még március 23-án észleltek a tudósok, 30-szor akkora volt, mint a Föld. Annak keletkezése egy olyan napszelet generált, mely akkor gyönyörű sarki fényeket hozott létre egészen Arizonáig. Mindkét lyukat a NASA Solar Dynamics Obszervatóriuma rögzítette, amely a Napot tanulmányozza.

Ezek a lyukak mágnesesen nyitott területek, amelyek a nagy sebességű napszél egyik forrása – hangsúlyozta a NASA. Az alakját tekintve semmi különös nincs ebben a mostani lyukban, az ugyanakkor különös, hogy a Nap egyenlítőjén keletkezett, ahol ez nem túl gyakori. A lyukak hatása általában ártalmatlan, bár a műholdas kommunikáció és a nagy magasságú rádióadások időnként átmenetileg megszakadhatnak tőlük. Most pénteken, március 31-én is erre számítanak a tudósok. Számítások szerint pénteken késő este érkezhet meg a Földre.

134 éve készült el teljesen az Eiffel-torony

Párizs jelképe, az Eiffel-torony Gustave Eiffelről, az építőről kapta nevét, akinek mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. Az építmény a francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállításra készült. 700 terv közül fogadta el a zsűri 1886. június 12-én Eiffel mérnök művét. Az építkezés 1887. január 26-án kezdődött, majd tiszteletreméltó gyorsasággal, 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt fel is épült az torony. Az akkori szokásokkal ellentétben különös figyelmet fordítottak a biztonságra, egyetlen munkás sem halt meg az építkezés során. Megépültekor a világ legmagasabb építménye volt, és az is maradt 1929-ig, a New York-i Chrysler Building elkészültéig. Jelenleg a később felszerelt tévéantennákkal együtt 326 méter és 75 centiméter magas. 15 000 különböző fémdarabját 2,5 millió, kézzel formázott csavar tartja össze, melyek közül egyetlenegyet sem kellett újraformázni, annyira pontos munkát végeztek.

30 éve halt meg Brandon Lee

Brandon Bruce Lee amerikai színész és harcművész volt. Lee Bruce Lee a harcművész és filmsztár fia volt, aki Brandon nyolcéves korában halt meg. Brandon, aki apja nyomdokait követte, harcművészeteket és színészetet tanult.

Az 1990-es évek elején feltörekvő akciósztárrá nőtte ki magát, és áttörő szerepet kapott Eric Draven szerepében a The Crow (1994) című sötét fantasyfilmben. Brandon életét és karrierjét azonban megszakította a The Crow produkciója közben bekövetkezett véletlen halála.

Miután felvették a A varjú (A holló) főcímére, Brandon szinte az összes jelenetét leforgatta, amikor a forgatáson halálosan megsebesült egy kellékfegyvertől. Brandon Bruce Lee posztumusz dicséretben részesült teljesítményéért, miközben a film több szempontból is sikert aratott. Karrierje párhuzamot vont édesapjával, mindkét férfi fiatalon halt meg, még az áttörést jelentő filmjeik bemutatása előtt.

Április 1. a bolondok napja

A téltemető, tavaszköszöntő hagyományokon alapuló ünnepet már az ókori görögök is egymás megtréfálásával köszöntötték. Április bolondja a népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. Több országban elterjedt szokás, eredete nem tisztázott. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly francia király egyik rendeletéből ered, 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.

96 éve született Puskás Ferenc

1927. április 1-jén született, s bár hivatalos okmányai április 2-át jelölték meg születésnapjaként, később hitelt érdemlően bebizonyosodott, hogy szülei adtak meg mindenhol egy nappal későbbi dátumot világrajövetele időpontjaként.

Minden idők legeredményesebb csatára. A kispesti születésű Puskás Öcsi 1942-től a Kispesti AC-ben focizott, innen került át 1949-ben a Budapesti Honvédhoz. 1945. és 1956. között volt a magyar válogatott tagja, legnagyobb sikereit az Aranycsapatban érte el. Nyolcvannégyszeres válogatottsága során 83 gólt lőtt, ezzel minden idők legeredményesebb csatárának számít. 1956-ban külföldre költözött, Spanyolországban telepedett le, és a Real Madrid játékosaként további jelentős sikereket ért el, háromszor volt BEK-győztes. Dolgozott edzőként Görögországban, Vancouverben (Kanada), Chilében, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban és Paraguayban is, 1993-ban néhány hónapig a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. Nevét 2002. április óta viseli a Népstadion, azaz a Puskás Ferenc Stadion.

EGYÜTT – A KórházSuli kiállítása

Mindannyiunk életében van valaki, akivel EGYÜTT minden színesebb, örömtelibb. Az itt kiállított művek ezeket a kapcsolódásokat dicsérik – mert együtt kerekebb a világ, többek, erősebbek lehetünk! Az alkotások a KórházSuli gyógyuló diákjainak, a segítő önkénteseinek és támogatóinak munkái. Az alapítvány minden évben „Másképp” című művészeti programjában alkotói pályázatot hirdet. A 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emeletén lévő rendezvényt annak nagykövete, Farkasházi Réka színésznő, énekesnő fogja megnyitni március 30-án 17 órakor.

Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományőrző Találkozó Aquincumban

A 2022-es óriási siker után idén is egy izgalmas, korokon átívelő utazásra invitál április 1-jén és 2-án az Aquincumi Múzeum, a Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományőrző Találkozó házigazdája. Autentikus ruhákba öltözött hagyományőrzők, megelevenedő történelmi tábori életképek és életmód-bemutatók segítségével bepillantást nyerhetsz különböző történelmi korszakok hétköznapjaiba a római kortól egészen a XIX. századig. A rendezvény címe Aquincumi Múzeum és Régészeti Park (bejárat a 1031 Budapest, Záhony utca 4. felől).