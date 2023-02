Borzalmas katasztrófa! Mérgező füst borította el az amerikai várost

Palesztina eddig a Közel-Kelet lőporos hordójaként került be nap mint nap a hírekbe, most viszont a nevét viselő amerikai kisváros is a címoldalakra jutott a városra boruló fekete füst miatt. East Palestine-nak hívják ugyanis azt az ohioi települést, amelynek tőszomszédságában kisiklott egy veszélyes anyagokat szállító tehervonat.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A balesetben a szerelvény kocsijainak harmada, mintegy félszáz vagon megsérült, és így a bennük lévő mérgező anyagok kiszabadultak. Ez azért keltett a környéken hatalmas riadalmat, mert a szállított vinil-klorid szédülést, fejfájást, álmosságot és akár rákos megbetegedéseket is okozhat. Az amerikai illetékesek tájékoztatása szerint a vonat kisiklása óta mintegy 7 millió liter szennyező anyagot és szennyezett vizet távolítottak el a területről – adta hírül a CBS.

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) közölte, hogy a kisiklást követő 24 órán belül megkezdték a levegőminőség vizsgálatát, és segítik a beltéri levegő megtisztítását is. A hatóság a vagonokból kijutott vinil-klorid és a hidrogén-klorid mennyiségét egyelőre nem találta aggasztó mértékűnek. Annyi bizonyos, hogy a kifolyt robbanásveszélyes anyagokat a lakosság evakuálása után helyben felrobbantották, ami hatalmas füstbe borította a települést.

East Palestine 4700 lakosa mindenesetre továbbra is aggódik, mivel sokan a baleset óta fejfájásról, szemirritációról és egyéb problémákról számoltak be.

Félünk zuhanyozni, és a kutyámnak sem adok ivóvizet a kútból, mert az is szennyeződhetett

– állította a 63 éves Doug Brayshaw, aki a verandán ült, amikor meglátta a kisiklás helyszínéről felszálló fekete füstfelhőt.

Fél óra múltán kiütéseim keletkeztek, hányingerem lett, és a szemeim égni kezdtek

– mondta el egy másik helyi lakos, Amanda Greathouse.

A katasztrófa helyszínét felkereste az előző amerikai elnök, Donald Trump is, aki éles kritikával illette a Biden-adminisztrációt a beleset nem megfelelő kezelése miatt. A republikánus politikus saját márkajelzésű palackozott vizet adományozott azoknak, akik aggódnak a csapvíz biztonsága miatt. Válaszul a Fehér Ház bírálta Trumpot, amiért elnökként nem tett eleget a vasúti és környezetvédelmi törvények szigorításáért.