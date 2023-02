Hihetetlen: farkas kószálhat Budapesten - térkép!

Hihetetlen utat tett meg, majd végül Budapest környékén kötött ki egy Svájcból induló farkas. Az állat útját nyomon követő Gruppe Wolf Schweiz ugyanis arról számolt be, hogy a jeladóval felszerelt M237-es sorszámú farkas a svájci Surselva régiójából indult, majd Liechtensteinen és Bécsen keresztül érkezett Magyarországra.

Az állat egy év alatt jutott el Magyarországra - Fotó: Pexels

Mint írják, a 2021-es születésű hím tavaly tavasszal fogott bele a nem mindennapi vándorútba:

- Természetes, hogy a fiatal farkasok elhagyják a falkájukat, és területet keresnek maguknak, mielőtt elérik az érettséget, ami általában 22 hónapos korban köszönt be

- írták. Hozzátették, hogy az viszont igencsak ritka, hogy egy példány útját ennyire pontosan dokumentálhassák, így ők maguk is izgatottan várják a fejleményeket. Azt is elárulták, hogy "M237" a többiekhez képest is elképesztő utat tudhat maga mögött: légvonalban mérve is közel 700 kilométert kószált:

- M237 szerencsés - nem csak azért, mert elkerülték, hanem azért is, hogy eddig sikerül sértetlenül vándorolnia, hiszen számtalan országúton és folyón kellett átkelnie. A megtett táv légvonalban mérve már 700 km felett van, de a valóságban ez sokkal több. Ahogyan ugyanis a térkép is mutatja, nem csak egyenesen sétált: Bécstől északra, a Duna mentén (vagy autópálya mellett, illetve a környéken), hogy aztán visszafordulva, sok kilométert megtéve végül átlépje a magyar határt a Fertő-tónál - szögezték le.

A farkas érkezésére már a vértesi túrázókat is figyelmeztették egy Facebook-csoportban:

- Egy jeladós svájci szürke farkas érkezett meg a Vértes közelébe. A vadászatra jogosultak fokozott elővigyázatossággal járjanak el, ha pl. aranysakálra vagy kóbor kutyára helyezik a szálkeresztet

- írták a csoportban.

- A szürke farkas hazánkban fokozottan védett állat (természetvédelmi értéke 250 000 Ft), elejtése, elpusztítása bűncselekménynek számít. A svájci és osztrák kollégák pontosan követik a fiatal kan farkas kóborlását

- szögezték le.