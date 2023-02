A Deák téri késelő még egy fiút megvágott a bűnös éjszakán

Egy ország reménykedett benne, hogy felépül a 18 éves Martin, akit egy lány miatt kirobbant vita során megkéseltek múlt hét vasárnap Budapesten. A fiatalember azonban a kórházban elhunyt, miután K. Zsolt végzetes sebet ejtett rajta vágóeszközével. Egy héttel a brutális incidens után kiderült, hogy nem csak Martint vágta meg a támadó.

Itt történt a halálos kimenetelű késelés a Deák téren – Fotó: Ripost

Aznap hajnalban a penge a 17 éves Ramszeszt is érte. A fiú arcát a kora miatt nem mutathatjuk, de a többiek elmondták, hogy miután K. Zsolt Martint megszúrta, Ramszesz próbálta a késelőt megállítani. Megütötte, de ez nem tett kárt a fiatal férfiban.

A támadó meg sem próbált segíteni áldozatán, inkább elmenekült a helyszínről.

Az incidens során Ramszesz karja megrepedt, illetve egy vékony vágás is keletkezett a kezén. Ezeket be is mutatta munkatársunknak. A fiatalkorú most arra készül, hogy maga is feljelentést tegyen a már emberöléssel gyanúsított K. Zsolt ellen.

Ramszeszt is érte a penge a végzetes estén – Fotó: Ripost/Kóré Károly

Kitti, Martin édesanyja szombat éjszaka egyébként szeretettel fogadta a folyamatosan érkező gyászolókat. Megölelik egymást, elfogyasztanak néhány falat szalámis szendvicset, és tartják egymásban a lelket.

Akkor, szombat este csak bulizni szerettünk volna egy jót. Nem nagyon szoktunk inni, de most kiengedtük a gőzt. Elfogyasztottunk néhány pohárral, jól éreztük magunkat. Négyen voltunk. Sajnos velünk tartott Kevin is, akiről tudtuk, hogy balhés gyerek, de mindig adtunk neki egy újabb esélyt. Amikor már hazafelé tartottunk hajnalban, találkoztunk egy nyolcfős társasággal. Kevin kötekedni kezdett velük, ráadásul megtetszett neki az egyikük barátnője

– mondta Erik, Martin unokatestvére. A vita tettlegességig fajult, majd K. Zsolt elővette a kését. Azonnal szúrt. Martin összerogyott, Erik pedig megpróbálta ellátni a sérüléseit. Martin végül a kórházban hunyt el pénteken.

A tragédia óta sem K. Zsolt, sem pedig Kevin nem próbálta a családdal felvenni a kapcsolatot. Martin családja és barátai megemlékezést tartanak a fiú emlékére.