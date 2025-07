Noszály Sándor műsorában akadt ki a tévés legenda: „Takarodj a képernyőről!”

Jakupcsek Gabriella majd négy évtizeden keresztül vezetett televíziós műsorokat. Tulajdonképpen ő volt a mélyebb, „beszélgetős műsorok” egyetlen, valóban hiteles házigazdája. Visszavonulásával ez a műfaj kiveszett a honi képernyőkről. A műsorvezető dühös is emiatt és ez a düh vezette arra, hogy megírja nemrég megjelent sikerkönyvét. Az élő legenda most Noszály Sándor StigmaNO címen futó podcast-jében beszélt erről a dühről, vagy inkább csalódottságról.

Noszály Sándor a legendás műsorvezető elevenjére tapintott. Jakupcsek Gabriellát dühítik a mai viszonyok (Fotó: YouTube)

Noszály Sándor kérdése felbőszítette Jakupcsek Gabit

„Amivel most bántják a nőket, az a koruk. «Öreg vagy! Te már nem! Nem illik táncolni...!» A nők a nőket is ezzel bántják. «Vén nyanya vagy! Takarodj már a képernyőről!» Ezeket majdnem mindannyian megkapjuk. Politikus nő, vagy képernyős nő, vagy akár színésznő is lehetsz, ezt kapod.”

Mi egy olyan kultúrában élünk, ahol a korod leír téged.

„Ha lennének a képernyőn megbecsült, bölcs emberek, akkor máshogyan állnánk ehhez az egészhez” – kezdte a stigmákat feltáró és kibeszélő Noszály Sándor műsorának felvételén Jakupcsek Gabriella, aki könyvet is írt arról, hogy egy nő igenis élhet hasznos és teljes értékű életet a hatodik X-en túl is.

Noszály Sándor műsorának második vendége Jakupcsek Gabriella volt (Fotó: YouTube)

„Bevallom, a düh inspirált...”

Az említett könyv ma nem állhatna a sikerlisták élén, ha az egykori tévés nem néz vissza a háta mögé és nem döbbenti meg az, amit a szakmájában lát. „Amikor megírtam a Napos B oldalt, bevallom, a düh inspirált. Dühös voltam… Hatvan éves lettem és megmondom őszintén, ez engem is mellbe vágott. Amikor megszűnt a műsorsorozatom, azt éreztem, hogy nem csak egy műfajt temetek el, de nagy valószínűséggel engem hatvan évesen nem fognak már keresni a televíziók. Láttam a tendenciát, hogy akkor sem fognak hívni, ha a tudásom alapján kereshetnének. Vannak vetélkedők, amiket hatvan éves férfiak vezetnek. Nem nők! Ezért gondoltam, hogy ha valaki ezt megírhatja, az én vagyok. Mert bennem nincs keserűség, hiszen az utolsó utáni pillanatig, amit még enged az «ageizmus», (idős emberekkel szembeni előítélet – a szerk.) addig én képernyőn voltam. Amikor leköszöntem, hátranéztem és utánam húsz évvel jött a következő kolléganő és abból is egy van.”

Tehát nem hogy nincs hatvan év feletti, de még ötven feletti sem a képernyőn

– fakadt ki Jakupcsek Gabriella a StigmaNo legfrissebb epizódjának felvételén.