Meghan Markle még mindig sajnáltatja magát: most épp igazságot követel

Meghan Markle, a sussexi hercegné, ritkán hallott őszinteséggel beszélt a róla kialakult nyilvános képről Emma Grede legújabb podcast-epizódjában, amely június 17-én jelenik meg az Aspire with Emma Grede című műsorban.

Meghan Markle 2024 januárjában tért vissza a közösségi médiába. Fotó: Netflix

Meghan Markle ezt csinálná másképp

A beszélgetés során elárulta, mi lenne az az egyetlen dolog, amit másképp csinálna, ha újraírhatná a róla szóló történetet:

Igen, azt kérném az emberektől, hogy mondják el az igazat

A hercegné a beszélgetésben őszintén mesélt arról, milyen éles váltás volt számára a színészi karrierből a királyi család életébe csöppenni, majd onnan kilépve új életet kezdeni Kaliforniában férjével, Harry herceggel és két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel.

A podcastban szó esik Meghan új életéről, vállalkozásairól, többek között az újonnan indított As Ever márkáról, valamint arról, milyen kihívásokkal jár elindítani egy startupot. Grede külön kiemelte Meghan egyik első üzleti próbálkozását is: fiatal lányként hajgumikat árult, írja a People.

Az interjú egy könnyedebb pillanatában Meghan azt is elárulta, mennyire jó érzés volt megosztani a saját Instagram-oldalán azt a táncos videót, amit még Lilibet születése előtt, a szülőszobán forgattak.

„Ez négy évvel ezelőtt történt… jó emlékeztető arra, hogy a sok zaj mögött egy valódi, hiteles és vidám élet is zajlik a háttérben”: mondta.

Meghan 2024 januárjában tért vissza a közösségi médiába, öt év kihagyás után, miután 2017-ben Harry herceggel való kapcsolatának elmélyülésével bezárta korábbi profiljait, majd 2020-ban a @SussexRoyal fiókot is felfüggesztették, amikor visszaléptek a hivatalos királyi szerepkörtől.