Várkonyi András nyomdokaiba léphet az unokája

Várkonyi András április 27-én 51. házassági évfordulóját ünnepelte feleségével, akivel a legnagyobb békességben és szeretetben élnek.

Várkonyi András rengeteget dolgozik, darabokat rendez és járja az országot (Fotó: Markovics Gábor)

Várkonyi András unokája híres lenne

A színművész tavaly aranylakodalmat ünnepelhetett feleségével, idén pedig már az 51-re koccinthattak. „Nem is tudom, mi a következő az aranylakodalom után, talán gyémánt, de ez most nem olyan kerek, mint az ötven”- meséli nevetve. „Étterembe mentünk hármasban az unokámmal, ettünk egy jót és beszélgettünk, jól éreztük magunkat. Nagyon jól vagyunk, békességben élünk a pilisvörösvári házunkban, szeretünk itt lakni, nyugalom van és jó levegő.

Az unokám gyakran látogat meg minket szerencsére, de már kiskamasz, néha nehéz követnem, amikről mesél. Az informatika iránt érdeklődik, modern gyerek a klasszikus értelemben véve, sokat ül a gép előtt, meg nyomkodja a gombokat, de ez generációs jellemző. Egyszer elárulta, hogy szeretne híres lenni, mint a nagypapája, tetszik neki, hogy mindenhol felismernek és megszólítanak, szerencsére mindenhol kedvesen. Szerintem ez sokat számít, mert egy negatív karaktert alakító színészt a közönség egészen másképp ítél meg, még csak csak egy szerepről is beszélünk.

Várkonyi András unokája ennek ellenére egyelőre nem érdeklődik a művészetek iránt. „Nem akarom őt befolyásolni, ki tudja, mi érdekli majd később. Szokott már számítógépen jeleneteket vágni, még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy egyszer valamikor egy közös projektbe is be tud szállni. De egyelőre ez a jövő zenéje, most még sokat változik az érdeklődése, bármerre indulhat, hiszen hatodikos, hamarosan arról dönt majd, hogy hol szeretne továbbtanulni. Nem befolyásoljuk, mindig csak érdeklődünk.”

Várkonyi András unokája az informatika iránt érdeklődik, de tetszik neki, hogy mindenhol megismerik nagypapáját (Fotó: Markovics Gábor)

S hogy mivel telnek a mindennapok?

Természetesen munkával, folyamatosan dolgozik, Várkonyi András felesége ennek azonban kevésbé örül. „Mindig mondja, hogy kevesebbet kellene vállalnom, de ez nem az a szakma, ahol az ember csak minden második munkáját vállalja.

Dolgozom, tanulok, ameddig csak bírom. Nemrég bemutattunk egy francia vígjátékot, aminek nagyon nagy sikere van, „Férjek a slamasztikában”, avagy „Ártatlanok” címmel, ezt visszük országszerte mindenfelé. Nagyon szeretjük és a közönség is nagyon szereti. Ezen kívül csinálunk egy kis kabarét, illetve egy vizsgafilmre is felkértek a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, arra is készülök.

A rengeteg munka mellett pedig a nehézségekkel is szembe kell néznie, Várkonyi András lánya május 6-án volt hét éve, hogy meghalt. „Mi inkább a születésnapjáról szoktunk megemlékezni, gyertyát gyújtunk, kimegyünk a temetőbe, letisztogatjuk a sírt. Nagyon szomorú dolog ez, de nálunk a lányom állandó téma a családban, mindig beszélünk róla, szóba kerülnek a tulajdonságai, kint vannak a fényképek róla, ő továbbra is családtag és velünk van, csak nem személyesen, hanem gondolatban.”