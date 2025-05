Törőcsik Franciska megint villantott, Kulcsár Edina megbotránkoztató kijelentést tett – Heti Top5

Vége a tavaszi szünetnek: kedvenc sztárjaink máris újult erővel vetették bele magukat az élet sűrűjébe, mi pedig mindenről be is számoltunk. Vajna Timi például a Házasság első látásra sztárjával állt össze, Törőcsik Franciska pedig megmutatta a bájait.

Törőcsik Franciska szülinapot ünnepelt Fotó: Szabolcs László

35 éves lett Törőcsik Franciska

Törőcsik Franciska korábban is nagy népszerűségnek örvendett, ám mióta berobbant a Hunyadi sorozat, az őt övező imádat megsokszorozódott. Nem lennénk meglepve, ha az idei, 35. születésnapján kapta volna élete eddigi legtöbb köszöntését. A jeles nap alkalmából pedig sokat mutató, merész fotókat osztott meg magáról a közösségi oldalán.

Vajna Timi segített, Kulcsár Edina fellélegzett

Vajna Timi közösségi oldala népes rajongótáborát a jó ügy érdekében szólította meg. A Házasság első látásra második szériájának sztárja, Fecső Judit napok óta ellopott kiskutyáját keresi, az ő bejegyzését osztotta meg saját felületén Timi, sok erőt és kitartást kívánva barátnőjének, egyben kiterjesztve a keresést…

Kulcsár Edina sem hagyta a polcon a telefonját. A tavaszi szünetben egy kisebb gyereksereg özönlötte el az otthonát, hála G.w.M-mel való mozaikcsaládjának, így akkor nem volt sok ideje a social médiával foglalkozni, de mikor hétfőn újra kezdődött az ovi és a suli, rögtön a „nyugalom szigetének” érezte otthonát, hogy csak egy gyerkőc, a legkisebb Dion volt vele napközben.

Kulcsár Edina számára maga a nyugalom szigete, hogy csak egy bébire kell vigyáznia napközben

Fotó: Szabolcs László

Gyász és halált megvető bátorság

Sajnos szomorú hír is jutott a hétre: a The Alarm nevű banda énekese, Mike Peters feladta a harcot a gyilkos kór ellen, ám emlékét nemcsak zenéik őrzik, de az általa létrehozott jótékonysági szervezet is.

A halállal nézett farkasszemet a Házasság első látásra Andrisa is. Bár egyesek szerint a Dávid Petrával való házassága is felért egy extrém kalanddal, most még merészebb tettet hajtott végre, amikor Balin bungee jumpingolt.