Nem semmi, ami most kiderült Marics Peti múltjáról

A ValMar duó népszerű énekese újabb tehetséges énekessel készített közös dalt. Marics Peti most egy szám erejéig Az Ének iskolájában is feltűnt TikTok-sztárral, Dani Matyival állt össze, Mi amor daluk hamarosan debütál az interneten, már mutattak is a videóklipből egy izgalmas részletet, amiért már most odáig vannak a rajongók.

Marics Peti legújabb dala hamarosan debütál Fotó: The Orbital Strangers Project

Oszvald Marika gyermekkora óta ismeri Marics Petit

A ValMar énekese élete egyik legizgalmasabb, legelfoglaltabb időszakát éli. Marics Peti, mint ismert, tavaly új oldalát mutatta meg a Hogyan tudnék élni nélküled? című film szereplőjeként. De láthattuk a Zsákbamacska műsorvezetőjeként Pető Brúnóval, valamint helytállt a Megasztár zsűritagjaként is. De persze mindig is a zene marad a prioritás az életében, a rajongók nagy örömére hamarosan kijön Dani Mátyással új daluk, a Mi amor. A számhoz készült videóklipben Oszvald Marika is szerepet kapott, aki nem is titkolja, élvezte a közös forgatás minden percét.

„Nem főszerep az enyém, hanem csak egy kisebb szerep, egy kis színfolt voltam, de nagyon örültem, hogy felkértek – mesélte lapunknak az Operett sztárja.