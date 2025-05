Kovács András Péter: „Minden összeomlott alattam”

Hatalmas utat járt be a sikerig Kovács András Péter, aki gyerekként még az egyház kötelékében képzelte el az életét.

„Mivel megszoktam az érzelmi bizonytalanságot, a vallás adott nekem egyfajta stabilitást, egy fix dolog volt akkor az életemben. Édesapám alkoholista volt, de nem az agresszív fajta, inkább érzelmileg megközelíthetetlen. Soha nem tudtam, hogy épp mire érkezem haza, de pillanatok alatt kellett hozzá alkalmazkodnom, attól függően, épp hogyan van” – árulta el a Sláger FM Nagyfiúk című podcastjében az előadó, aki később inkább a jogi pályát választotta.

„Megvolt előttem a terv, hogy ha végzek az ELTE jogi korán, utána kimegyek Washingtonba, ahol továbbtanulok, majd bedolgozom magam egy nagy nemzetközi irodába, ahol 40-50 éves koromra partner leszek. Már minden elő volt készítve, végül mégsem kaptam meg az ösztöndíjat. Mindent erre tettem fel, másfél évet készültem rá. Borult minden, így nagyon hirtelen kellett itthon munkát találnom. Egy pici ügyvédi irodában találtam magam, egy 6 nm-es licthofra néző szobában. Ráadásul apám akkor egyre jobban kezdett beleállni a földbe, míg végül abban az évben el is ment. Minden összeomlott alattam 2001 év végére. A legnagyobb »kudarcom«, a legnagyobb lehetőségem volt az élettől. Azt mondtam, hogy jó, oké, ezt akartam én, akkor élet! Lássuk, most mit akarsz te!” – mondta a standupos, aki ezután tanársegédi állást kapott az egyetemen, majd nem sokkal később az első standupos felkérés is megtalálta.

Innentől pedig, kemény munkával, felfelé kezdett ívelni az előadói karrierje.

„Mindennap hálát adok mindenért. Mondhatnám, hogy felsorolom egyesével, hogy miért, de inkább csak az szokott lenni, hogy ülök a kocsiban, és azt érzem, hogy na, ez most k***a jó, fasza!” – árulta el Peller Mariannak Kovács András Péter.

A beszélgetés lent tekinthető meg: