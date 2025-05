Hunyadi Donatella hatalmas örömhírt közölt: „Nagyon boldogok vagyunk”

Kiszel Tünde nemcsak ikonikus naptáraival tette gazdagabbá a világot, hanem gyönyörű és tehetséges lányával is megajándékozott minket. Hunyadi Donatellának kezdetben nem volt egyszerű dolga, hogy kilépjen naptárdíva édesanyja árnyékából. Ebben azonban nagy segítségére volt a Dancing with the Stars műsora és, hogy ország-világ láthatta, milyen tehetséggel van megáldva.

Fotó: Szabolcs László

Áldásból Hunyadi Donatella számára bőséggel akad, ugyanis rendkívüli szépség birtokosa is lett. A fiatal híresség most pedig egy igazán örömteli hírről számolt be az Instagram-oldalán. Mégpedig, hogy nemsokára nemcsak ismét színpadon teljesíthet társulatával, hanem ráadásul teltházas előadásnak örvendhet!

„Nagyon boldogok vagyunk, mert teltházas előadás elé nézünk, azonban még akad 1-2 jegy a nézőtéren! ” - újságolta az örömhírt Donatella, aki több szexi fotót is posztolt bejegyzésében.