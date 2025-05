Megbolondul az időjárás: melegrekord után jön a hidegfront

Azok, akik sokáig aludtak a hosszú hétvége első napján, szinte rekkenő hőségre ébredhettek. Németh Lajos már korán reggel megnyugtatott mindenkit, hogy a következő napokban ez még fokozódni fog. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy a május 1-jén és 2-án tapasztalt hőség kérészéletű lesz, hiszen hidegfront közeleg térségünk felé.

Kánikula és hidegfront az ünnepi hosszú hétvégén Fotó: TV2

Németh Lajos: „Igazi nyári időjárás vár ránk”

„Már most jó idő van és azt kell mondjam, ideális idő lesz a következő napokban. Ma van ugye csütörtök, vagyis május 1-je a munka ünnepe és pénteken és szombaton is, picikét araszolgatva emelkedik majd a nappali felmelegedés. Ma, olyan huszonhárom, huszonhét, holnap már huszonnyolc, holnapután pedig a déli országrészben akár alulról a harminc fokot is elérhetjük.

Tehát, igazi nyári időjárás vár ránk

– osztotta meg a jó hírt mindenkivel Németh Lajos, majd közölte, nem lesz tartós a nagy meleg.

Nyári forróság után jön az erős lehűlés Fotó: Köpönyeg.hu

Élvezzük ki a nyári meleget, mert érkezik a hidegfront!

„Azért nem hangsúlyoztam ki, hogy közel vagyunk a melegrekordhoz, mert nagyon tiszavirág-életű ez a meleg, ami érkezik. Ugyanis mindez az előhírnöke annak, hogy jövő hét elején érkező hidegfront hatására, legalább nyolc, tíz fokkal visszaesik a hőmérséklet. Summa summárum, a mai nap csapadék nem lesz és pénteken sem várható. Talán csak ez picivel több felhő várható. Szombaton, az esti órákban érkezik az első zivatarlánc. A csapadékzóna elsősorban majd hétfőn és kedden valószínű, a hidegfront hatására” – mondta a Mokka élő bejelentkezésében a szakember, aki biztos benne, hogy az ünnepi hosszú hétvége sokakat vonz majd a Balaton partjára, ahogy abban is, hogy lesznek olyan bátor honfitársaink, akik már meg is mártóznak a 17 fokig melegedő tó vizében. A meteorológus végül előre felköszöntött minden édesanyát, hiszen a hosszú hétvégére esik anyák napja is.