Boldogság: Felesége kezét fogva jelentette be az örömhírt a megasztáros

Szilágyi József a Megasztár 2024-es szériájának egyik legnagyobb közönségkedvence volt. Bár a döntőig végül nem jutott el, eszében sincs feladni az álmát, hogy befutott előadó legyen. Most nagy örömhírt jelentett be a felesége oldalán.

Szilágyi József megasztáros szereplése beindította a zenei karrierjét (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője: készül az első klip

„Megérkeztünk Szegedre a kedves feleségemmel! Itt forgatjuk életem első dalának videoklipjét. Gyönyörű ez a város, és hálás vagyok, hogy eljött ez a nap is az életünkben. Nagyon bízom benne, hogy a dal szívetekhez talál majd!” – fogalmazott a háromgyermekes családapa, aki kedvesével különleges tettet hajtott végre a csoda szép magyar városban.

„Klipforgatás előtt egy kis városnézés Szegeden, és ha már itt vagyunk, nem hagyhattuk ki a fogadalmi templomot sem. Újra megfogadtuk egymásnak, hogy örökké szeretni fogjuk egymást, most és mindörökké, jóban-rosszban” – számolt be közösségi oldalán a követőinek.

„Isten keze is benne van”

Szilágyi Józsi nemrég a Borsnak újságolta el, hogy el is készült az első saját dala, ami tervei szerint még tavasszal debütál is.

„Boldog vagyok, hogy végre bejelenthetem: elkészült az első saját dalom! Hosszú út van mögöttem, és remélem, előttem is! Tudatosan készülök az előadói szakmára, a legfontosabb pedig szerintem: alázatosnak, embernek maradni, és minden pillanatban tisztelettel lenni a közönség felé. Az alázat és visszafogottság lesz jellemző a pályámra. A nagyképű, magamutogató karaktereket ki nem állhatom!” – szögezte le a Megasztár 2024-es évadának szerethető énekese a lapnak, majd hozzátette:

„A zsűri tanácsait megfogadva, és a Campusonic csapatának szakértelmével készülnek a dalok, és mint mondtam: az első már meg is született! Egyelőre annyit árulhatok el, hogy tavasszal debütál, és egy szerelmi csalódásról szóló, mégis vidám kimenetelű dal, ami abszolút megmutatja, milyen is az én stílusom. A szakmai csapat mellett Isten keze is benne van, hogy ennyire gördülékenyen megy minden. Hiszem, hogy Istennek terve van velem, hiszen Tőle kaptam ezt a tehetséget!” – fogalmazott Szilágyi Józsi.