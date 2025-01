Megasztár: Szilágyi József visszaült a taxiba, nyártól azonban popsztárnak érezheti magát

Bár egy időre visszatért a régi életéhez, a sztárságra készül Szilágyi József. A Megasztár 7. évadának felfedezettje visszaült a taxiba, de közben saját dalait készíti, fellépésekre készül, idén pedig szeretne megágyazni a következő évtizedekre szóló karrierjének.

Szilágyi József megasztáros szereplése beindította a karrierjét, az egyik legbulisabb versenyző saját fellépésekre készül (Fotó: Metropol)

Szilágyi József koncertekre készül

„Lassan elkészül az első saját dalom, mondhatni, célegyenesben vagyok. Ezt az évet arra szánom, hogy visszaadjam a nézőknek a rengeteg szavazatot, fellépések keretében, személyesen” – mesélte a Metropolnak a tőle megszokott jókedvvel Szilágyi József, aki az első koncertjeire is készül.

„Elkezdődött a kiajánlásom is, alakulnak a fellépések nyárra, például a Balaton környékére, és bővül még a lista. Addigra megjelenik az első saját dalom és jó kis feldolgozásokkal is készülök, a vidám irányvonalat fogom képviselni, örömöt szeretnék a hallgatóim életébe hozni a dalaimmal, fiatalokat és időseket is megszólítva. Úgy érzem, szerencsés és egészséges év lesz az idei. De nemcsak idénre, hanem hosszú távra tervezek.”

– mondta. Majd így folytatta:

Már látom magam előtt a következő húsz-harminc évemet: telt házas koncerteken látom magam! A célom, hogy a zenélésből tudjak megélni. Mi mást is kívánhatna egy előadó?

„Most még csinálom a munkám, taxizom itt kint Ausztriában, valamiből el kell tartani a családot, de aztán szeretnénk majd visszaköltözni Magyarországra, folytatni, amit isten nekem szánt!” – tette hozzá.

A Megasztár felfedezettje, Szilágyi József családja jólétéért zenél

A megasztáros Szilágyi József jelenleg taxis, de nyáron popsztár üzemmódba kapcsol.

„Az énekléssel, úgy érzem, révbe értem, ez az életcélom, ezért születtem a világra. Szeretnék nyomot hagyni a zenei palettán, hogy negyven-ötven év múlva is emlékezzenek rám, a dalaimra. Az elhatározásom megvan, már csak az isteni gondviselésen múlik. A Jóisten már megadta a gyönyörű családomat, most már csak ezt kérem tőle” – mosolygott a feltörekvő énekes.

S ha már család: Józsinak felesége és három fia szurkolt a verseny alatt, akik a Megasztár óta is teljes vállszélességgel támogatják őt.