Alighanem az volt Harry herceg és Meghan Markle terve, amikor végleg hátat fordítottak a brit királyi családnak pár évvel ezelőtt, hogy Amerikába költözve végre fellélegezhetnek. Harry mindig is másodiknak érezte magát bátyja, Vilmos mögött, és bizony valójában Meghan sem tudott beilleszkedni a palota világába – nem úgy, mint például Katalin hercegné. Sajnso azonban míg Meghan a kezdeti nehézségek után az utóbbi időben láthatóan magára talált, és ugyan nem akar több lenni, mint egy influenszer, de legalább abban megtalálja nem csak önmagát, de a számításait is, addig egyre több szakértő van azon a véleményen, hogy Harry lassan ugyanolyan másodhegedűs szerepet tölt be felesége mellett, mint korábban a bátyja mellett.

Harry herceg lassan a saját családjában is tartalék... Fotó: Anadolu via AFP

Mi történt Harry herceggel? Egyre jobban elszigeteli magát

Károly király múlt heti kórházba kerülése – melyről állítólag Harry a nagyvilággal együtt értesült csupán, azaz a családból senki sem érezte fontosnak, hogy közöljék vele, mi történt az apjával – csak a legutóbbi példa, mely azt támasztja alá, mennyire elszigetelődik a sussexi herceg mindenkitől. Apjával 13 hónappal ezelőtt találkozott utoljára, de bizalmasával és unokatestvérével, Eugénia brit királyi hercegnővel is megromlott a kapcsolata.

Egy forrás úgy fogalmazott a helyzetről, hogy senki sem beszél többé Harryvel. "Ha meg akar inni egy sört a srácokkal, csak azokkal a barátaival teheti, akik valójában Meghan barátnőinek férjei" – idézi a bennfentest a Mirror. Állítólag épp ezért van, hogy míg neje igazi nagyvilági életet él, addig Harry alig hagyja el kaliforniai birtokukat.