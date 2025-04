Bruce Willis lányának vallomása: "A mai napig együtt fürdünk a testvéreimmel és anyával alszom"

Bruce Willis és korábbi felesége Demi Moore legidősebb közös lánya Ruber Gleen Willis adott interjút nemrég a "What in the Winkler" podcastben, ahol megosztotta furcsa gyereknevelési szokásait és arról is beszélt, hogy a mai napig szívesen alszik együtt az anyukájával. A 36 éves nő több megdöbbent dolgot is elárult a családjuk magánéletéről, és betekintést engedett abba, hogy hogyan viselkednek egymással a két húgával Scouttal és Tallulahval.

Rumer Willis mindig is szoros kapcsolatot ápolt mind a két szülőjével /Fotó: Northfoto

A People idézett a beszélgetés szövegéből, ahol elég vitaindító mondatok is elhangoztak, többek között az, hogy az édesanya és párja ágyában alszik a gyermekük születése óta.

Most áprilisban lesz kétéves a kislányom Louetta, de születése óta egy ágyban alszik velem és Richarddal. Őszintén szólva remélem, hogy Lou mindig is szívesen fog velem aludni, akkor is, ha annyi idős lesz, mint én most. Én is bármikor szívesen alszom egy ágyban anyukámmal, és nem hiszem, hogy ebben bármilyen furcsaság lenne

- kezdte beszámolóját Rumer az interjú során. A legidősebb Willis lány kifejtette azt is, hogy miért nem tartja rossz döntésnek, hogy velük alszik a kislánya:

Gondoljunk az állatvilágra, vegyünk egy bébi kutyát vagy gorillát, és kényszerítenéd rá, hogy más szobában kell aludnia, mint ahol az anyja alszik. Mindenki őrültnek nézne téged. Mégis azt gondoljuk, hogy óóó csak akkor tudja átaludni az éjszakát, ha egyedül van. Köztünk is megtudja tanulni, hogyan aludjon egyedül és ha majd akar, akkor a saját szobájában fog nyugovóra térni.

A fiatal édesanya ezután még merészebb kijelentéseket is tett, ugyanis elárulta, hogy a két felnőttkorú húgával bármikor szívesen együtt is fürdik:

Mi a mai napig bármikor együtt fürdünk a testvéreimmel. Mi egy ilyen házban nőttünk fel. Az emberek azt gondolhatják, hogy ez őrültség és furcsa, de nekem egyáltalán nem az

- zárta sorait Rumer.