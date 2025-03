Ezt nem láttuk jönni: Törőcsik Franciska újra együtt a partnerével

Az ország egyik legtehetségesebb és legszebb színésznője, Törőcsik Franciska nemrég egy egészen új oldaláról mutatta meg magát, ugyanis elvállalta a TV2 nagy sikerű műsorát, a Dancing with the Stars-t, ahol bebizonyította, hogy a táncparketten is elképesztő teljesítményt tud nyújtani – de sajnos nem sikerült győzedelmeskedniük a táncpartnerével, Baranya Dáviddal, akivel a harmadik helyig jutottak.

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid / Fotó: Nánási Pál / TV2

Törőcsik Franciska azóta a Hunyadi című sorozatban alkotott maradandót, de úgy tűnik, hogy nem felejtette el, hogy mennyire megszerette a táncot, ugyanis most egy olyan videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben ismét megmutatta a mozdulatait – ráadásul nem is akárkivel: a Dancing with the Stars-os táncpartnerével, Baranya Dáviddal.

🎵 Vendégként inspirál, előadóként felemel. 💛 A Müpa 20 éve ad otthont a zene, a tánc és a kultúra rajongóinak – és most mi is részesei lehetünk ennek a különleges pillanatnak.✨ Boldog születésnapot, @mupabudapest !

– írta Törőcsik Franciska a táncos videóhoz, ami a Müpában készült.

A visszajelzések alapján a színésznő rajongói egyértelműen abban reménykednek, hogy ezentúl többször láthatják majd táncolni Törőcsik Franciskát.

Itt lehet megtekinteni a videót: