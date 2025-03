Rapper lesz a Bikini zenészének fiából

Mesecsatornán tűnt fel a Bikini zenésze. Németh Alajos Lojzi a Csukás Meserádióban vendégeskedett, ahol elmondta, miért tartja fontosnak a mesélést, és ő maga is olvasott fel kedves gyerekkönyvekből. A Metropol kérdésére pedig most azt is elárulta, ő mennyiszer mesélt gyermekeinek, unokáinak.

Németh Alajos Lojzi gyerekeiről mesélt (Fotó: Csukás Meserádió)

Rapper lesz Németh Alajos Lojzi fia?

A Máté Péter-, Artisjus- és Fonogram-díjas zeneszerző, dalszövegíró hétvégente A Dal 2025 zsűritagjaként tűnik fel a képernyőn, az ideje nagy részét pedig hatéves kisfiával tölti. Nagylánya révén pedig már unokái is vannak, nagyapa teendőit is szívesen ellátja. A mesélést azonban már másra bízza.

„Amikor a lányom kicsi volt – és az nem ma volt, hiszen már 39 éves –, sokat meséltem neki, fejből improvizáltam minden este, na, nem mindegyik próbálkozás aratott osztatlan sikert” – idézte fel nevetve a Metropolnak. „De egy zenésznek, aki szövegeket, verseket is ír, nem nehéz ilyen történeteket rögtönözni. A kisfiam, Nimród esetében meghagyom az anyukájának, hogy olvasson neki, egész magas irodalomig eljutottak már” – árulta el, majd büszkén elújságolta: jó érzéke van a zenéhez a kisfiúnak.

„Hatéves múlt, szeptemberben kezdi az iskolát. Jó eszű gyermek, és a zenéhez is van affinitása. Kamu nyelven rappel a gyerek! Mondjuk, nem tudom, honnan hallotta, mert otthon ritkán hallgatok rappet” – tette hozzá jókedvűen, majd kiemelte, tiszta hangon énekel a fia, könnyen el tudja képzelni, hogy zenész válik majd belőle.

„Zongorázni mindenképp beíratjuk majd, és ha van kedve, a hangját is fejlesztjük. Akármilyen nehéz szakma is ez, ha zenekarba terelődik majd az útja, én támogatom!” – mondta el Lojzi, aki tizenkét éve házasodott össze harmadik feleségével, s biztos volt benne, hogy szeretnének közös gyermeket. 62 éves volt, mikor Nimród megszületett, s hogy terveznek-e további családbővítést?

Idén 69 éves leszek, nincs tervben további szaporulat!

– szögezte le nevetve.

Németh Alajos Lojzi: „Sokkal jobb, mintha a tévé elé beülne a gyerek”

A Bikini zenésze a Csukás Meserádióban pedig úgy fogalmazott a mesék, mesélés fontosságáról: