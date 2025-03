Miló Viktória depressziós időszakából merítkezve segít másokon

Nagyon sokan keresnek meg különböző élethelyzetekben az emberek. Válás, családon belüli erőszak után. Sok olyannal is találkozom az edzések során, hogy a gyermekek vagdossák, égetik a bőrüket, öngyilkosságon gondolkodnak. Négy ilyen gyerekem is volt az utóbbi időben. Kérdezem a gyereket, hogy miért edz hosszú pólóban, aztán egy idő után elmondta az okokat. Rendszerint ezeket a gyerekeket az anyuka küldi el edzésekre, nehezen megy az elején, mert kötelességből jönnek csak, de idővel kinyílnak, lehet őket formálni, elindítani egy olyan úton, ahol értékelik, szeretik magukat. Valahol egy edző pszichológusként is kell, hogy funkcionáljon. Én minden egyes tanítványomat vezetem egy kicsit