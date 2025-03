Felfoghatatlan hírt kaptunk: váratlanul meghalt a Radio 1 legendás műsorvezetője

76 éves korában elhunyt Andy Peebles, a Radio 1 egykori DJ-je és műsorvezetője, az egyik utolsó ember, aki interjút készített John Lennonnal – erősítette meg a családja.

Peebles 1978 és 1992 között volt a BBC Radio 1 műsorvezetője, és az 1970-es és 80-as években a Top of the Pops számos adását is ő vezette. A műsorvezető két nappal a zenész 1980 decemberében történt meggyilkolása előtt készített interjút Lennonnal.

Barátai és egykori kollégái „kedves embernek és nagyszerű műsorvezetőnek” nevezve tisztelegtek előtte. Az 1948-ban született Peebles a hatvanas évek végén éjszakai klubokban dolgozott DJ-ként, mielőtt a rádiózás felé fordult.

Híres műsorvezetői karrierjét 1973-ban kezdte a BBC Radio Manchesterben, majd egy évvel később segített megalapítani a Piccadilly Radio nevű független rádióállomást, ahol először mutatta be Soul Train című műsorát. 1978-ban a BBC Radio 1-hez került, ahol a következő 14 évet töltötte. A BBC Radio Lancashire műsorvezetője is volt. Peebles ebben az időszakban készített interjút John Lennonnal – ez volt az egyik utolsó interjú, amelyet az egykori Beatles-tag készített, mielőtt 1980-ban New Yorkban lelőtték.

Lennon halála után Peebles barátságot ápolt a zenész feleségével, Yoko Onóval, és 1983-ban ismét interjút készített vele Japánban, Tokióban. A CBS-nek a Lennonnal készített interjúról Peebles így nyilatkozott:

Azt hiszem, soha életemben nem voltam még ennyire ideges. Nemcsak őt, hanem az együttest [a Beatlest] és mindent, amit tettek, bálványoztam

– írja a BBC.