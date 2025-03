Gudics Máté kitálalt: ez kell valójában, hogy megnyerd a Megasztárt

Tavaly több mint tíz év kihagyás után, hetedik évaddal tért vissza a TV2 képernyőjére a Megasztár. A folytatásra nem kell sokat várni, ahogy azt a 2024. decemberi döntőben a műsorvezető Ördög Nóra és Till Attila bejelentette: érkezik a nyolcadik felvonás! A szereplőválogatás már zajlik országszerte, a Megasztár 2024 győztese, Gudics Máté pedig elmondta, milyen erények szükségesek a versenyhez.

A Megasztár Gudics Máté győzelmével végződött 2024-ben, az pedig nem titok: lesz Megasztár 2025-ben is! (Fotó: Máté Krisztián)

Idén sem hagyja a TV2 Megasztár nélkül a nézőket

Gudics Máté Megasztár-győztesként pedig a Metropolon keresztül üzent a következő évad indulóinak.

„Azt tanácsolnám a jelentkezőknek, hogy legyenek alázatosak, és ezzel a szóval talán mindent el is mondtam. Fontos a kitartás, és hogy tisztában legyenek azzal, hogy nem körülöttük forog a világ. Szorgalom, elhivatottság, ezek mind olyan erények, amik elengedhetetlenek ebben a versenyben” – hangzott Gudics Máté üzenete. Ahogy korábban mondta, a hírnév ellenére ő maga is megmaradt két lábbal a földön. Azt is elárulta, a hirtelen jött siker nem vonzotta az álbarátokat, érdekembereket.

A körülöttem lévő emberek pontosan tudják, hogy miután megnyertem a Megasztárt sem változtam meg. Mindenki elfogadja és tiszteletben tartja a történteket, de senki sem él vissza vele. Úgy látszik, életem során sikerült jó és igaz barátokkal körbevennem magam

– nyugtázta.

Gudics Máté felesége és gyermekei adásról adásra szurkoltak neki, a családapa pedig a mesés nyereményből többek között közös nyaralásra vitte őket, a Borsnak pedig korábban részletesebben elmesélte, mi lett a többi millió sorsa.