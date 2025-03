Világsztár állatai vannak Halász Árpádnak – A Hunyadiban is szerepelnek!

Hunyadi-lázban ég az egész ország, a TV2 sorozatában szereplő színészek pedig sztárok lettek – olyanok is ismertté váltak, akiket még soha nem láttunk. Kiderítettük, hogy a művészek mellett a filmben „játszó” állatok sem először szerepeltek produkcióban, valahol ők is sztárok.

Ezek a tyúkok szerepelnek a Hunyadi című sorozatban (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

A Hunyadi című sorozatban is találkozhatunk velük

Óriási meglepetésben volt része stábunknak, amikor megérkeztünk Halász Árpád kutyaiskolájába. Azt tudtuk, hogy a kutyatréner csirkéket is megtanított bizonyos trükkökre, de kiderült, hogy világsztár állatokkal találkozunk!

Rengeteg állatunk van, és mindegyiket imádjuk. Az összesnek van neve, tehát nemcsak a birkáknak, hanem a csirkéknek, a kacsáknak és a libáknak is. Ezek az állatok nem szerepelnek az étlapon, egyikük sem végzi a levesben

– kezdte a Hot! magazinnak az állatkoordinátor.

Sokaknak ismerősek lehetnek Árpád állatai, ugyanis több nagy sikerű filmben és sorozatban kaptak szerepeket. A szemfülesek kiszúrhatják a tréner tyúkjait, libáit és kecskéit a TV2 nagy sikerű Hunyadi című sorozatának a jeleneteiben. Az állatokat több snittben is fellelhetjük a háttérben.

„Rajtuk kívül nálunk lakik még a lila csokimárka reklámarca, Bigi, aki hat reklámban szerepelt már, és a híres cseh sörmárka kecskéje is. A mi kis falunk című sorozatból ismert Pali bácsi libája is itt van, az Azahriah egyik klipjében szereplő malac is a családunk része, Karcsi, a teve pedig a The Physician II című kosztümös középkori filmben szerepelt, és még sorolhatnám!”

A lila csokimárka reklámarca vígan ugrándozott (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

Kutyatrénerből lett Halász Árpád állatkoordinátor

Hosszú évek munkája rejlik Árpád állatbirodalma mögött. Az egész kutyákkal kezdődött, akkor pedig még a tréner sem tudta, hogy mennyi házi kedvenccel gazdagodik az idők során.

„Amikor még csak a kutyaiskolát vezettem, jött egy felkérés, hogy szeretnének egy filmhez egy jól képzett kutyát. Később már nemcsak kutyát akartak, hanem más állatokat is. Szeretem a kihívásokat, ezért úgy voltam vele, hogy vágjunk bele! Így egyre nagyobb lett az állomány. A kutyaiskola a mai napig megy egyébként, emellett oktatókat is képzek” – magyarázta, majd azt is elárulta, hogyan tanítja meg az állatkáit arra, ami a forgatáshoz kell. „Hozzá vannak szokva ahhoz, hogy folyamatosan trenírozzuk őket. Amikor megkapjuk a felkérést, megvan az adott feladat is. Ez lehet az, hogy egy helyben kell állni, de lehet futás, ülés, fekvés, ide-oda nézés, illetve az is, hogy valamilyen interakcióba lépnek a színésszel. A speciális feladatokat mindig jutalmazással hajtjuk végre. Ez a fő motiváció, erre jön rá több tanítási metodika. Fontos, hogy az állat jól érezze magát, sosem kényszerítjük semmire. Ők szeretnek tanulni, nekik fel sem tűnik, hogy szerepelnek valahol, a fizetésüket pedig azonnal megkapják jutifalat formájában” – nevetett.