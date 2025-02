Gelencsér Timi bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot

Nagyon szeret utazni, más tájakat, kultúrákat megismerni a 2016-os Miss World Hungary győztese. Gelencsér Timi nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen modellként is és televíziós munkái miatt is gyakran kellett, kell külföldre utaznia. Elég csak az Exatlonra gondolni, a sport-reality miatt háromszor járt a paradicsomi Dominikán. Most pedig egy újabb álma vált valóra, amikor szerelmével Arubára utaztak.

Gelencsér Timi modell imád utazni, amit a munkája miatt gyakran meg is tehet (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Timi bikiniben szexizik a medencében

Nincs is jobb, mint magunk mögött hagyni a hideg telet és valami napsütötte egzotikus szigetre utazni a nyárba. Gelencsér Timi modell több más magyar celebbel egyetemben amikor csak teheti, így is tesz. A népszerű influenszer egyébként is imád utazni, már rengeteg földrészen járt, de persze van még bőven kipipálandó úti cél az útlevelében. Szenvedélyében párja, Simon Mátyás is osztozik, akivel három éve alkotnak egy párt és akivel Amerikától Thaiföldig már több közös utazásuk is volt.

Az influenszer fotójával felforrósítja a hideg februári szelet is Fotó: Instagram

A szerelmesek most éppen az egyik legkülönlegesebb Karib-tengeri szigeten, a sokak által csak boldog szigetnek hívott paradicsomban járnak, amik híresek a gyönyörű flamingókról is. Gelencsér Timi a posztjai alapján tényleg boldog, ahogy fogalmaz, egy álma vált valóra Arubával, ahol az átlag napi hőmérséklet 25-30 fok, így szinte egész nap bikiniben lehet. Instagram sztoriban legutóbb is egy szexi fotót osztott meg a medence partjáról, amivel azonnal felforrósítja a februári hideget…