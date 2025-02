Ha egy perce megállunk és körülnézünk, azt látjuk, hogy az emberek folyamatosan feszengenek. A munkahelyi elvárások, a fizetés és a teljesítménykényszer szinte mindenkiből stresszt váltanak ki, de vannak, akik a külsejük miatt, vagy a szülői elvárásoknak való folyamatos megfelelési vágyuk miatt szoronganak az év minden egyes napján. Curtis menyasszonya, Barnai Judit azonban most felhívta a figyelmet arra, mi is az élet értelme.

Curtis menyasszonya elmondta, mitől élet az élet Fotó: Máté Krisztián

Curtis barátnője, Barnai Judit Instagramon keresztül üzent

Curtis párja a közösségi oldalán fakadt ki azzal kapcsolatban, mennyire értelmetlen a folyamatos rohanás és idegeskedés, és hogy szerinte mi az élet értelme, s mik azok a dolgok, amik az életünk végén igazán számítani fognak.

"Annyi sz@rsággal foglalkozunk... Idegeskedünk, szorongunk, bánkódunk olyan dolgokon és dolgokért, amiknek az égvilágon semmi jelentőségük ahhoz az aprócska tényhez képest, hogy az időnk véges. Tudjuk jól és mégis úgy élünk, mintha mindig lenne majd egy új holnap."

Pedig valahol mélyen, jól eltemetve – hogy ne is kelljen tudomást vennünk róla – pontosan érezzük, hogy aminek kezdete van, annak bizony vége is lesz. És akkor, ott a végén nem számít majd igazán semmi.

"Csak az olyan dolgok, minthogy éreztük-e elégszer a nap melegét a bőrünkön vagy áztunk-e bőrig a nyári esőben? Csodáltuk-e a szivárványt, hallgattuk-e a madarak énekét? Jártuk-e az erdőket, szagolgattunk ezernyi virágot a réten, hallgattuk a szarvasok bőgését? Éreztük-e egy háziállat, gyerek, családtag, barát (bárki) őszinte szeretetét? Vesztünk el egy ölelésben? Csókoltunk hosszan, sohavégetnemérősen? Hát éltünk mi egyáltalán? A végén csak ez számít majd. Ahogy most is csak ezek a dolgok számítanak igazán. Hiszen annyi csoda van az életben, csak meg kell tanulnunk észrevenni őket. Csodás napot mindenkinek" – írta Judie egy olyan képhez, amin még a textilt is ledobta magáról!