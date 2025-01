Lebukott Harry herceg: hiába próbálta rejtegetni, kiderült a titka

Úgy néz ki a királyi család tagjai is teljesen hétköznapi emberek sokszor. Harry hercegről ugyanis most kiderült, fiatalkorában elképesztően vicces e-mail címeket kreált magának levelezéseihez, hogy elrejtse személyazonosságát. A kínos címek egyikét ráadásul még 2014-ben is használta, amihez az ötletét beceneve adta.

Kínos e-mail címeket gyártott, hogy leplezze magát Fotó: AFP / AFP

Harry híres neves e-mail címe a [email protected] volt, amiből a spike angol szó tüskést jelent. Ez a leírás pedig azok után maradt rajta becenévként, hogy 2003-ban lefotózták őt egy hangyászsünnel Ausztráliában, aminek a neve Spike volt. Barátja a kép elkészülte után pedig megjegyezte, a herceg tüsis sérója hasonlít az állathoz. A poénos kijelentés pedig annyira megragadt benne, hogy ezt a szót használta e-mail címéhez is és titkos Facebook-fiókjához is, amit Spike Wells néven készített el, hogy kommunikáljon egykori barátnőjével a katonaságból.

Ezt a profilt 2012-ben azonban törölte, miután egy Las Vegas-i fotós túlzott érdeklődést mutatott iránta. De a "kamu" nevekkel nem csak ő, hanem bátyja, Vilmos is operált, akit barátai Steve-nek hívtak az egyetem alatt, ha mentek valahova, hogy megőrizzék a herceg valódi kilétét. Pont úgy, mint ahogy most is teszi azt trónörökösként, amikor fogadásokat köt kedvenc csapatára online, írja a Mirror.