Minden tetoválását megmutatta a Házasság első látásra tűzoltója

A Házasság első látásra második évada még nagyobb sikerrel futott, mint az első, noha az is minden képzeletet felülmúlt, már ami a nézettséget illeti. Széplaki Zoltán az idei szériában tűnt fel az évad békés tűzoltójaként.

Házasság első látásra Zoli: Orsival való kapcsolatuk válással végződött (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Széplaki Zoli már az elején elszúrta volna?

A 36 éves, egri tűzoltóként dolgozó Zoltán a műsorban Oláh Orsolyával kötött házasságot, azonban kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen, rögtön az esküvő napján konfliktussal indítottak. A fotózkodásnál ugyanis Zoli megpróbálta felemelni feleségét, amin az újdonsült feleség viszont kiborult. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy ez volt az a momentum, ami végül a válásukhoz vezetett, utólag ugyanis mindketten bevallották, hogy hibáztak és ha elölről kezdhetnék a kísérletet, talán türelmesebbek lennének egymással. A műsor elején Zoltán magabiztosan mutatkozott be, életvidám és szókimondó férfiként jellemezve magát, aki hisz az életre szóló házasságban. Orsival való kapcsolata azonban nem úgy alakult, ahogy szerették volna, nem is csoda, hogy végül mindketten a válás mellett döntöttek.

Zoltán egyébként korábban évekig élt együtt gyermeke édesanyjával, akivel egy közös kislányuk született. Kapcsolatuk az elején még harmonikus volt, de a gyermek születése után a fáradtság és az intimitás hiánya miatt eltávolodtak egymástól, ami végül szakításhoz vezetett.

Zoli a műsor után is aktív maradt Instagram-oldalán, ahol most egy rendkívül látványos, félmeztelen fotón mutatta meg az összes tetoválását. A 36 éves tűzoltónak kimondottan jól állnak a motívumok, nem is csoda, hiszen munkájából adódóan folyamatosan edzésben tartja magát.