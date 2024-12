Most kiderült, a sírig vitte féltve őrzött titkait a népszerű színésznő

2022. decemberében hunyt el vastagbélrák következtében a Nicsak, ki beszél? sztárja, de legféltettebb titkát egészen a sírig vitte. Mint most kiderült, Kirstie Alley-re két férfi, két tiltott szerelem árnyéka vetült.

Az amerikai színésznő élete során többször is megházasodott; először középiskolai szerelmével, Bob Alley-val, majd Parker Stevensonnal, akivel két közös gyermekük is született. Azonban halála után, derült ki, hogy nem azokkal a férfiakkal kötötte össze életét, akiket igazából szeretett. Kirstienek két eltitkolt szerelme is volt, akiknek emlékeit a sírig vitte. A két férfi pedig nem volt más, mint Patrick Swayze, a Dirty Dancing sztárja, és John Travolta, a Grease szívtiprója - írta a Life.

1985-ben Kirstie és Patrick Swayze együtt dolgoztak a Észak és Dél című sorozat forgatásán, ahol a két színész között mély érzelmi kapcsolat alakult ki. Mindketten házasok voltak, így a szerelem csak plátói maradt.

A színésznő boldog házasságban élt Parker Stevensonnal, viszont elmondása szerint élete egyik legnehezebb döntése volt az, hogy nem bújt ágyba John Travoltával. Kirstie még Travolta házassága után sem hagyott fel a flörtöléssel, viszont a színész felesége, Kelly Preston megkérte arra, hogy hagyja abba a játszmázást. Ez nem volt elég, hogy eltántorítsa a színésznőt, aki 2020-ban Floridába, Travolta otthonának közelébe költözött, hogy az újdonsült özvegyet vigasztalni tudja.