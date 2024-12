Horváth Éva elárulta: ettől fél súlyos balesete miatt, egyúttal megmutatta a pazar balinéz házukat

Horváth Éva nem úgy tervezte az évzárást, mint ahogy sikerült: egy súlyos motorbaleset következtében nyílt törést szenvedett az egyik lábán, amit bár Balin megműtöttek, komplikációk adódtak, ezért Magyarországra utazott, hogy itt lássák el a legjobb orvosok. A kényszerpihenő alatt a gyönyörű modell aktívan tartja a kapcsolatot a több tízezres követőtáborával, akikkel nagyon személyes gondolatokat is megoszt. Most például a gyönyörű otthonát mutatta meg.

Horváth Éva szeret Balin és Budapesten is élni (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Éva otthona

Éva a családjával egy autentikus balinéz házban lakik, ami azt jelenti, hogy a terek nagy része teljesen nyitott. Azon a trópusi éghajlaton persze nincs is szükség tetőre és fűtésre sem, hiszen az év 12 hónapjában a napsütésé a főszerep. Ugyan van esős évszak, de azt inkább kellemesnek lehet nevezni sem, mint problémás időjárásnak. Éváék házába egy hatalmas kapu a bejárat, innen egy nagy udvarra lépünk be, aminek szinte teljes terjedelmét egy medence, csobogók, dísztó és rengeteg zöld növény teszi ki. A lakrészek minimál stílusban épültek, itt is a természet van a fókuszban, a sok zöld növénytől olyan érzete van az embernek, mintha a dzsungel közepén élne egy faházban.

A kapun belépve ez a látvány fogadja a látogatót (Fotó: Youtube)

Horváth Éva háza Balin (Fotó: Youtube)

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a modell nagyon élvezi az életet. A sok pozitív impulzusra viszont, amit eddig kapott, most nagy szüksége is lehet: a motorbalesete miatt nagyon letört, mert úgy érzi, hogy soha többé nem lesz olyan szép a sérült lába, mint annak előtte. A követői természetesen igyekeznek tartani a kedvencükben a lelket, mindenki azzal biztatja, hogy alig marad majd nyoma a műtéteknek...