Dávid Petra számára nem jött be a Házasság első látásra, hiszen hamar kiderült, hogy a neki szánt férjével nem fog működni a kapcsolat. A fitneszedző persze bánta, hogy nem találta meg a műsorban a mesébe illő szerelmet, ennek ellenére nyitott egy új kapcsolatra, és várja azt a bizonyos lovagot fehér lovon.

Dávid Petra a Házasság első látásra műsorában nem találta meg a szerelmet, de továbbra is nyitott a szőke herceg érkezésére (Fotó: Szabolcs László)

Dávid Petra nem találja az igazit

A napokban Petra a Threads nevű közösségi oldalán osztott meg egy beszélgetést egyik hódolójával. A beszélgetésből kiderült, hogy már korábban is próbálkozott elcsavarni a 33 éves fitneszedző fejét, de feltehetően akkor és most is kikosarazta a reality sztár, amire egy igencsak otromba üzenettel reagált.

Semmi baj, én nem sietek. Neked azért lehet, már van határidőd...

– írta üzenetben a férfi a biológiai óra kattogására utalva. Ezért is nevezte ironikusan Dávid Petra nagyon szimpatikus úriembernek.

Dávid Petra végre tisztázta a pletykákat

Az utóbbi időben olyan pletykák is szárnyra keltek, hogy a szintén az első évadból ismert Brem Lacival egy párt alkot. Bár az előző évadban nem sok közük volt egymáshoz, Petra azért már akkor is kacérkodott a gondolattal, hogy közelebb kerülne a férfihoz. Ám akkor ezt Laci felesége, Hilda nem engedte, most viszont már nincs a képben, azaz szabad az út Laci felé. Fel is tették hát a kérdésüket a rajongók Petrának, hogy esetleg közelebb kerültek-e egymáshoz a műsor óta. Nos, a reakció igencsak sejtelmes, ugyanis Petra kikerülte az egyenes válaszadást, de bízik benne, hogy többet találkoznak majd a jövőben!