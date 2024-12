Dávid Petra fürdőruhás képpel forrósította fel a hideg hétvégi napokat, ugyanis még másfél évvel ezelőtt, családjától kapta az utazást nászajándékba.

Dávid Petra egykori, nászajándékba kapott hétvégéjét egy kedves barátnőjével töltötte (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra szerelmi élete stagnál

A fitneszedzőt telefonon értük el, aki elmesélte nekünk, miért döntött úgy, hogy végül barátnőjével használja ki az élményajándékot.

„Ezt még tavaly kaptam a családomtól, és nagyon szerettem volna, ha úgy hozza az élet, hogy az utamba sodor egy szimpatikus úriembert, akivel eljöhettem volna erre, de sajnos nem így alakult. Így aztán Fruzsi barátnőmmel utaztunk el, ő az, akit Noszvajon váltott az a fiú, akivel végül nem jöttünk össze, mert nem voltunk egy hullámhosszon. Az egy nagyon nagy csalódás volt nekem egyébként, azóta is bánom, hogy lehívtam oda, jobb lett volna, ha a barátnőmmel töltjük végig, értékesebb lett volna, mint ahogy most is nagyon tartalmasra sikerült” – kezdte Házasság első látásra Petra, aki elárulta nekünk, hogy a Mátrában töltött hétvégén sem hagyott fel a párkereséssel.

Itt is tindereztem, épp kint voltunk az adventi vásárban, amikor hívott egy pasi, hogy igyunk meg egy forralt bort, ezt azonban nem sokkal később arra módosította, hogy menjünk fel hozzá, mert focimeccset néznek a haverjai és ő unatkozik. Őszintén szólva kicsit elegem van már az ilyenekből, kezdem azt érezni, hogy mind komolytalan. Nagyon nehéz megismerni azt, aki valóban társ lehet.

Házasság első látásra: Petra még keresi az igazit (Fotó: Dávid Petra)

Petra és barátnője a kedves idegen átlátszó szándékait figyelmen kívül hagyva egy szuper, baráti hétvégét töltött együtt, amiben volt kirándulás a Kékestetőn, finom ételek, wellness és TikTok-kihívások teljesítése is, így aztán kipihenten és újult erővel várják az ünnepeket.

Dávid Petra fordulóponthoz érkezett

A csinos fitneszedző bevallotta, hogy épp nagy váltásban van a munkahelyét illetően:

Tíz év után úgy döntöttem, hogy edzőtermet váltok, ami egy nagyon nagy változás lesz. Hogy hosszú távon ez mennyire jön be, az majd kiderül, de úgy érzem, hogy kell egy kis frissítés az életembe, mert most kicsit sok volt. Szeretném rendezni a soraimat és átgondolni, hogy milyen irányban szeretném folytatni a közösségi médiát.