Buda Richárd egyszerre tűzoltó és fekvenyomó bajnok

Buda Richárd tűzoltóként is helytáll a mindennapokban

Közel a harminchoz már Ricsi is elgondolkodott azon, hogy a végtelenségig nem űzhet ennyi hivatást. Noha úgy érzi, addig sportolna, amíg élvezi, a jövő ge­ne­rá­ció­já­nak kinevelésében is szeretne később szerepet vállalni.

– Az évek múlásával persze már én is érzem, hogy ennyi mindent lehetetlen összeegyeztetni a magánéletemmel.

A fekve­nyomás és a tűzoltóság is rengeteg lemondással jár, így a 2025-ös év lesz számomra a döntő, hogy melyik ágat engedem el az életemből.

Azt megfigyelhetjük, hogy Amerikából nagyjából 10-15 évvel később érnek be hozzánk a trendek. Így volt ez annak idején a testépítéssel is, így a fekvenyomás is csak az utóbbi néhány évben kezd teret hódítani hazánkban. Ezzel együtt persze egyre több lelkes fiatallal találkozom, akik közül sokan már versenyeznek is, így egyáltalán nincs baj utánpótlás terén – mondta a sportoló.