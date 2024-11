Kamarás Iván ismét katonának állt

Egészen új oldaláról ismerhetjük meg Kamarás Ivánt, aki a Megafilm Ser­vice és a TV2 koprodukciójában készült, vadonatúj katonai sorozatban, a S.E.R.E.G.-­ben Horváth Tibor ezredest alakítja. Ivánhoz már gyerekkorában is kifejezetten közel állt ez a téma.

Kamarás Iván számtalan sportot kipróbált már (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Kamarás Iván aktív életet él

„Ahogy a legtöbb fiúgyerek életében, nálam is fontos szerepet játszott a katonásdi. A sorozat forgatása idején egymás után ugrottak be régi emlékek arról, amikor még gyerekként játékfegyverekkel kergettük egymást, és kerestük a különböző fedezékeket. Imádtam így játszani, tele voltunk fantáziával. Egyszer katonák voltunk, máskor cowboyok, megint máskor pedig indiánok. Ennek megvolt a maga kalandorsága és romantikája, nagyon éltem ezt a helyzetet. Később is vonzott ez a katonás világ, láttam a nagy klasszikus háborús filmeket” – kezdte a hot!-nak a színész, aki a forgatásokon jelenetről jelenetre egyre jobban érezte magát a katonaszerepben, és az alapkiképzést is jól bírta, mivel rendszeresen sportol.

Minden egyes nap edzek, sosem állok meg. Sportfüggő vagyok, nekem a mozgás az egy alapfeltétel.

Sokat úszom, szeretem a küzdősportokat, imádom a falmászást, emellett sokat bringázom is. Az elmúlt harminc évben rengeteg sportot próbáltam ki, szerintem felsorolni sem tudnám, hogy mennyi mindent. Mindig van pár mozgásforma, amiket va­riá­lok. Most például az úszás, a futás és a jóga a kedvencem. Persze, az időjárási körülményektől meg az el­fog­lalt­sá­gaim­tól is függ, hogy mire mennyi lehetőségem vagy időm van. Szerencsére idén nyáron végig wake­boar­doz­hat­tam, és ezzel éltem is – árulta el Iván.

Kamarás Iván számára nem volt idegen a katonai szigor (Fotó: Máté Krisztián / hot magazin)

Nem először volt katonai kiképzésen

„Egyszer egy másik produkció miatt már részt vettem egy alapkiképzésen, ezért nem volt teljesen újdonság az, amit a S.E.R.E.G. forgatása előtt kaptunk. A fegyverek használatát a katonai szakértő, Pálinkás Szilveszter főhadnagy részletesen bemutatta, de most nem kellett mindig pontosan lőnünk, mivel elsősorban vaktöltényekkel dolgoztunk. A nehezebb része az volt, amikor a teljes felszereléssel, sisakkal és éjjellátóval kellett dolgoznunk, mivel ezek nagyon nehezek voltak.”