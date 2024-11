Zámbó Krisztián nem ment el halottak napján Jimmy sírjához: komoly oka volt rá

Zámbó Jimmy halála a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt, a tragikus történtek pontos részletei még mindig érdekli az embereket. Akárhogy is, a Királyként is méltatott énekes még most, több mint két évtizeddel a halála után is népes rajongótábornak örvend. Ez persze családját örömmel tölti el, de olykor nehézséget is jelent: Krisztián például nem tudott kilátogatni a temetőbe édesapja sírjához – csupán közösségi oldalán emlékezett meg róla.

Zámbó Krisztián nem látogathatott ki a temetőbe édesapja, Zámbó Jimmy sírjához (Fotó: Bors)

Ezért nem ment el Jimmy sírjához a fia

Zámbó Jimmy gyerekei közül a legidősebb, Krisztián gondoskodik is róla, hogy édesapja emléke és munkássága fennmaradjon. Rendszeresen adja elő dalait és sokszor nyilatkozik gyermekkori emlékeiről, Jimmy hatásáról az életére. Ezúttal azonban Krisztián kedvese, Takács Zsuzska vallott a legendás énekesről, pontosabban a sírjáról.

Jimmy impozáns végső nyughelye a csepeli temetőben van, a rajongók rendszeresen hordanak virágokat, mécseseket a monumentális sírkőre. Mindenszentekkor és halottak napján tömegek látogattak a temetőkbe országszerte, s saját rokonaik, szeretteik mellett sokan az imádott hírességek sírhelyéhez is elzarándokolnak.

Minden évben, már mindenszentek előtti napokban ellepték a rajongók csokrai Zámbó Jimmy sírját (Fotó: Ripost)

Nem meglepő, hogy ezekben a napokban Jimmy síremlékénél is tömegesen gyűlnek össze a rajongók, ezért az énekes fia, Krisztián ilyenkor nem tudna meghitten megemlékezni róla. Menyasszonya, Zsuzska 24 óráig elérhető Instagram Storyban elárulta: saját elhunyt rokonai sírhelyeit meglátogatták a Balaton vonzáskörnyezetében, azonban ők ebben az időszakban nem látogatnak el a Csepeli temetőbe, mint írta: majd akkor mennek el leróni kegyeletüket, amikor csak ők maguk vannak ott…