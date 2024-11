Súlyos dologgal vádolták meg Gabriella Spanicot: most reagált a csinos színésznő

Óriási meglepetés érte a magyar nézőket, amikor annak idején kiderült, hogy a Dancing with the Stars első évadában versenyzőként indul a venezuelai színésznő. Gabriella Spanic végül a második helyen zárta a műsort Andrei Mangra-val az oldalán.

Gabriella Spanic reagált az őt ért vádakra / Fotó: TV2

Azonban most egészen érdekes vádak merültek fel a Paula és Paulina sztárjával szemben. Ugyanis sokak szerint Gabriella Spanic zsírleszívásnak vagy különböző plasztikai műtéteknek köszönheti hihetetlen alakját. Ez a kérdés szokatlanul nagy port kavart a bulvársajtóban. A szakértő szemeket is megosztja, hogy milyen beavatkozásokat végeztek rajta. A színésznőt kérdésekkel ostromolják bomba formája miatt, és ő válaszolt is.

Zöldségtől és fehérjétől fogytam, vegetáriánus vagyok. Víz, napi 18-20 órás koplalás, hetente legalább négyszer-ötször járok konditerembe, és ez sokat jelentett

- magyarázta csinos színésznő.

A szakértő azonban úgy gondolja, hogy Gabriella Spanic a plasztikát tolta túl.

„Ha néhány évvel ezelőtti felvételeket nézünk, akár amikor a Dancing with the Stars-ban szerepelt, akkor ott már lehet látni, hogy azért volt egy ilyen bőr megereszkedése. Most ezt nagyon szépen korrigálták. Én inkább azt gondolom, hogy talán van nála némi hízás, és attól egy picit kerekdedebb lett az arca” - mondta Slamovits-Horváth Beáta, az Everderm Klinika ügyvezetője.

A szakértő szemek azonban egyelőre nem tartanak attól, hogy idővel kedvenc színésznőjük felismerhetetlenné válik. Slamovits-Horváth Beáta szerint Gabriella Spanic a plasztika mellett a botoxból is egy kicsit többet kaphatott, de ugyanakkor azt nem látja, hogy a színésznő arcvonalai eldeformálódtak volna.

Szeretem szépnek látni magamat a tükörben, mint bárki, de, ha méltatlanul irigyek rám, akkor nem hagyom magam, ha meg lenne mellettem egy milliomos pasi, akkor eleve nem mondanék magamról semmit. Amúgy meg mindenki azt csinál, amit akar, elnézést

- idézi Gabriella Spanic szavait a TV2 Tények Plusz.