Vomberg Frigyes ezt üzeni a Dancing with the Stars-ban őt kritizálóknak

Bár korábban sosem gondolta volna a Séfek Séfe sztárja, hogy egyszer rábólint a Dancing with the Stars-ra, idén mégis örömmel mondott igent a TV2 felkérésére. Vomberg Frigyes még annak ellenére is vállalta a szereplést, hogy a többiekkel csak hetekkel később kezdett próbálni Südi Iringóval, aki eredetileg Galambos Lajossal versenyzett volna. A sztárséf szereti a próbákat, szereti az élő adás izgalmát, örömébe mégis üröm vegyül.

Dancing with the Stars 2024: Vomberg Frigyes élvezi a táncot (Fotó: Markovics Gábor)

Vomberg Frigyes a Dancing with the Stars-ról: Örüljünk már mások boldogságának!

A Dancing with the Stars 5. évadának legutóbbi adásában nagyon megható pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, a sztárversenyzők egy-egy családtagot is bevontak a produkciójukba. A Dancing with the Stars szereplők közül Vomberg Frigyes kisebbik fiát kérte fel: táncuk nagyon kedves és vicces volt, amit a zsűri és a televíziók előtt ülők is imádtak. Ennek ellenére Hosszú Katinka és Suti András, valamint Kucsera Gábor és Stana Alexandra mellett a veszélyzónába kerültek, végül az olimpiai bajnok úszónőékkel együtt várták az utolsó szavazás eredményét. Meglepetésükre, az ő nevüket mondták ki továbbjutónak, de nem sokáig tartott az örömük, ugyanis a műsor közösségi oldalán rengeteg bántó és durva kritikát kaptak.

„Nagyon elszomorított olvasni ezeket a kommenteket és nem azért, mert nem bírom a kritikát” – mondta a Metropolnak Vomberg Frigyes.

Hanem azért, ahogyan, amilyen stílusban írtak az emberek! Egyszerűen nem értem, hogyan tud eljutni egy beszélgetés oda, hogy mindenki pusztuljon! Én szeretnék ez ellen kiállni! Mi nem ilyen közegben nevelkedtünk, és ezzel nem a fiatalokat akarom bírálni. Azt látom, hogy bekeseredtünk! Tisztában vagyok a korommal, a korlátaimmal, de miért ne élvezhetném én, vagy bárki az én korosztályomból az életet? Örüljünk már a mások boldogságának! Én nem a többi párost akarom legyőzni, nem ellenségek, ellenfelek vagyunk, én minden nap csak magamat szeretném legyőzni!

– reagált a bántó kommentekre a sztárséf, aki táncpartnerével újabb produkcióra készül a DWTS szombat esti adására.