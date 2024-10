Rubint Réka brutális kihívásra invitálja a hírességeket

Rubint Réka köztudottan mélyről indult, sok, korábbi interjújában is beszélt már az őt ért attrocitásokról és arról, hogy alapvetően pont testnevelésből akarták megbuktatni.

Rubint Réka instagram oldalán tette közzé a kihívást (Fotó: Szabolcs László)

Több mint harminc év után is motiváció maradt neki

Rékának sokáig fájtak azok a szavak, amelyeket 15 évesen, épp a testnevelés tanárától kapott. “Genetikai selejtnek” nevezte őt és meg is akarta buktatni, mondván, sem futni, sem guggolni nem tud rendesen, de még a kötélmászást sem tudja abszolválni. Az akkori fiatal lány szívén mély sebet ejtettek ezek a gondolatok, és akkor bár nehezen, de valahogy felszenvedte magát a kötélen, megérintette a plafont és elkerülte a bukást; jóllehet, sok méltósága az eset után vélhetően nem maradt. Réka legfrissebb Instagram bejegyzésében most, 31 évvel később, 46 évesen bizonyította be az egykori lehetetlent: egy egri gimnázium tornatermében mászott fel a kötél tetejére, méghozzá másodpercek alatt. A fitneszedző ezzel nem csak azokat bátorítja, akiket hasonlóképpen bántottak, hanem egy saját, új kihívást is elindított, ezzel hírességeket is belevonva a motiváció-lavinába.

Elsőként Sebestyén Balázst említi, nagy tisztelője és hallgatója ugyanis a rádiósnak. Aztán Majkát, mert úgy gondolja, hogy bevállalós pasi, majd Jákob Zolit, aki egyre több emberhez juttatja el az egészséges életmód fontosságát, Kathi Béla testépítőt, akit példaképének tekint és végül Kajdi Csabát, akitől extra kötélmászást vár. Réka nem kíméli családtagjait sem: lányát, Larát és unokahúgát, Rellát is belevonta a játékba.

Hogy a megjelölt szereplők közül hányan vállalják a kihívást, egyelőre még kérdéses, hiszen a teljesítésre öt napjuk van. Mindenesetre példaértékű, hogy Réka ennyi idő elteltével, az ország egyik legnagyobb sportembereként is szembenézett korábbi félelmeivel és újfent megmutatta, hogy bármire képes.